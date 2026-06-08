RIGI: ya hay proyectos por más de u$s121.000 millones y energía y minería concentran casi todas las inversiones

Un relevamiento muestra que el régimen acumula 39 proyectos presentados. Energía lidera por monto de inversión, mientras que minería encabeza el ranking por cantidad de iniciativas.

Según el último informe elaborado por la consultora, hasta el momento se registran 39 proyectos por un monto total de u$s121.237 millones.

A casi dos años de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , los proyectos vinculados al esquema continúan multiplicándose y ya superan los u$s121.000 millones en anuncios, centralizados casi completamente en el sector energético y en la minería .

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Así surge del RIGI Tracker , una herramienta desarrollada por la consultora Globaris para monitorear en tiempo real el avance de las iniciativas que buscan acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Bases. El relevamiento permite seguir la evolución de cada proyecto, identificar los sectores que concentran el interés inversor y analizar cómo se distribuyen las inversiones a nivel provincial.

Según el último informe elaborado por la consultora, hasta el momento se registran 39 proyectos por un monto total de u$s121.237 millones. De ese universo, 15 iniciativas ya obtuvieron aprobación por inversiones equivalentes a u$s20.247 millones, mientras que otros 23 proyectos continúan en evaluación y representan compromisos de inversión por u$s100.717 millones. Sólo una propuesta, por u$s273 millones, recibió una recomendación de rechazo por parte del Comité Evaluador.

El informe refleja una fuerte concentración de inversiones en dos sectores: energía y minería.

La actividad energética reúne 16 proyectos por u$s78.303 millones, lo que equivale al 64,6% de todo el capital comprometido dentro del régimen. La minería, por su parte, suma 20 iniciativas por u$s42.171 millones, representando el 34,8% del total. Entre ambos sectores concentran prácticamente la totalidad de las inversiones anunciadas bajo el RIGI.

Dentro del segmento energético sobresalen los proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, la construcción de infraestructura para transporte de hidrocarburos y las iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora de petróleo y gas.

petroleo argentina vaca muerta Depositphotos

Entre ellas figura el proyecto impulsado por YPF para incrementar las exportaciones de crudo, que con una inversión anunciada de u$s25.000 millones se convirtió en la mayor iniciativa presentada hasta ahora bajo el régimen.

Los proyectos energéticos ya aprobados

Entre las iniciativas que ya obtuvieron la aprobación del régimen aparecen algunos de los principales proyectos energéticos del país.

El listado incluye el proyecto de exportación de GNL impulsado por Southern Energy, Golar LNG, Pan American Energy e YPF; el Oleoducto Vaca Muerta Sur; el Parque Eólico Industrial desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar; el Parque Solar El Quemado de YPF Luz; y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

En las últimas semanas también se sumaron nuevas aprobaciones, entre ellas el Gasoducto San Matías, destinado a abastecer futuros proyectos de exportación de gas natural licuado desde Río Negro, y la ampliación del proyecto de litio Sal de Oro, desarrollado por Posco en Salta y Catamarca.

gasoducto san matias

Litio y cobre impulsan la minería

Del lado minero, el litio aparece como el recurso con mayor cantidad de proyectos presentados. Según el informe, existen 11 iniciativas vinculadas a este mineral por aproximadamente u$s13.500 millones. Sin embargo, el cobre concentra mayores desembolsos individuales: cinco proyectos reúnen inversiones por u$s26.776 millones.

Ambos minerales ocupan un lugar estratégico dentro de las cadenas globales vinculadas a la transición energética.

Neuquén concentra más de la mitad de las inversiones

La distribución geográfica de los proyectos también muestra una fuerte concentración. Neuquén lidera ampliamente el ranking provincial con inversiones comprometidas por u$s63.431 millones, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. En segundo lugar aparece San Juan, con u$s22.784 millones asociados a proyectos mineros.

Más atrás se ubican Río Negro, Salta y Catamarca, provincias que concentran desarrollos vinculados al petróleo, gas y litio.

litio argentina salinas grandes jujuy Depositphotos

Según el informe, también comenzaron a incorporarse proyectos en Jujuy, Mendoza y La Pampa, vinculados tanto a la expansión minera como a nuevas obras de infraestructura energética.

Capital extranjero en minería y predominio nacional en energía

El origen de las inversiones presenta diferencias significativas según el sector. En minería, el 85% de los proyectos corresponde a capitales totalmente extranjeros y otro 10% a esquemas mixtos. En energía ocurre lo contrario: el 69% de los proyectos son impulsados por empresas nacionales, mientras que un 25% corresponde a capitales mixtos y apenas un 6% a compañías extranjeras.

mineria argentina san juan 2

El relevamiento identifica la participación de inversores provenientes de Canadá, China, Reino Unido, Suiza, Australia, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Noruega y Colombia, además de 22 empresas argentinas involucradas en distintas iniciativas.