Canadá aprueba la megafusión Anglo American–Teck por u$s53.000 millones y crea un gigante global del cobre + Seguir en









El Gobierno canadiense dio luz verde a la fusión entre Anglo American y Teck Resources. Asumen compromisos de inversión por al menos u$s7.400 millones en 15 años, crean 4.000 empleos y fijan sede en Vancouver.

Anglo Teck. La fusión, anunciada inicialmente como una “merger of equals” -fusión de iguales-, crea un actor con exposición a más del 70% del mercado de cobre según analistas. Mining Press

Canadá oficializó esta semana un paso clave en la consolidación del sector minero global al autorizar la megafusión de u$s53.000 millones entre Anglo American y Teck Resources, dos gigantes de la minería que anunciaron en septiembre la combinación de sus operaciones para formar Anglo Teck, un coloso enfocado en cobre y minerales críticos para la transición energética.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La aprobación se concretó bajo la Investment Canada Act, normativa que exige que las grandes transacciones extranjeras aporten un beneficio neto a la economía canadiense. El aval del gobierno, encabezado por la ministra de Industria Mélanie Joly, no solo despeja un obstáculo regulatorio importante, sino que también marca un cambio hacia una postura más pro-inversión en un momento en que Canadá busca atraer capital y responder a la competencia global en minerales críticos ante presiones económicas externas, incluidas las tarifas de Estados Unidos.

Canadá aprueba la megafusión Anglo American–Teck En un comunicado conjunto, las compañías señalaron que el nuevo grupo se erigirá como “un campeón global de minerales críticos con sede en Canadá” y que la fusión “entregará beneficios excepcionales y duraderos para el país”.

Como parte de los compromisos vinculantes que aseguraron la luz verde regulatoria, Anglo Teck destinará al menos C$ 4.500 millones (más de u$s3.200 millones) en inversiones durante los próximos cinco años, cifra que se expandirá a C$ 10 mil millones (unos u$s7.400millones) en un plazo de 15 años para financiar proyectos clave como la extensión de la vida útil de Highland Valley Copper, mejoras en procesamiento de minerales en Trail y avances en los proyectos de cobre Galore y Schaft Creek en la Columbia Británica.

Minería trabajador casco Además de la escala productiva, el plan contempla inversión en capacitación técnica, investigación de minerales críticos y oportunidades para proveedores locales, incluida la financiación de un Global Institute for Critical Minerals Research and Innovation con participación de instituciones canadienses y extranjeras. El impacto esperado va más allá del volumen de inversión. Según Ottawa, la operación “garantiza unos 4.000 empleos en Canadá”, asegura la ministra Joly, y fortalece la posición del país como centro global de minerales críticos en un contexto de creciente demanda mundial de cobre para electrificación y tecnologías limpias. El traslado de la sede global a Vancouver, junto con la presencia de buena parte de la alta dirección en Canadá, también fue un elemento clave para el gobierno.

La fusión, anunciada inicialmente como una “merger of equals” -fusión de iguales- con aprobación casi unánime de accionistas de ambas compañías, crea un actor con exposición a más del 70% del mercado de cobre según analistas, y potencial para competir con las principales productoras mundiales. Además de la escala productiva, el plan contempla inversión en capacitación técnica, investigación de minerales críticos y oportunidades para proveedores locales, incluida la financiación de un Global Institute for Critical Minerals Research and Innovation con participación de instituciones canadienses y extranjeras. Pese al avance regulatorio, la transacción aún depende de otras aprobaciones en jurisdicciones como Australia y Europa. Los expertos anticipan que el proceso completo podría demorar entre 12 y 18 meses antes de su cierre definitivo, mientras que persisten debates sobre el control de recursos estratégicos y competencia en mercados sensibles. Con esta decisión, Canadá no solo da un paso decisivo para crear una nueva potencia minera global, sino que cimenta una señal clara de apertura de capitales en un sector clave para las cadenas de suministro del futuro. La operación Anglo Teck podría transformarse en un referente para fusiones en industrias de minerales estratégicos en una era marcada por la transición energética y la competencia por recursos esenciales.

Temas Canadá

Cobre

Minería