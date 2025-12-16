Quién es Martín Eduardo Porro, el ingeniero designado para conducir la Comisión Nacional de Energía Atómica + Seguir en









El nuevo titular de la CNEA cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector nuclear y energético. Participó en proyectos clave del ciclo del combustible, la operación de reactores y la puesta en marcha de centrales nucleares.

Porro fue designado presidente de la CNEA tras la renuncia de Germán Guido Lavalle.

El ingeniero Martín Eduardo Porro fue designado este martes como nuevo titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo central del sistema nuclear argentino. Su nombramiento se produce en un contexto de reordenamiento institucional del área tras la renuncia de Germán Guido Lavalle.

Porro es ingeniero químico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con más de tres décadas de trabajo vinculadas al desarrollo, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares. A lo largo de su carrera, ocupó cargos tanto en organismos públicos como en empresas estratégicas del sector.

Experiencia en el ciclo nuclear En los últimos años, Porro se desempeñó como gerente de producción en Dioxitek S.A., empresa clave en el ciclo del combustible nuclear. Desde ese rol estuvo a cargo de la coordinación de las plantas productoras de dióxido de uranio de calidad nuclear en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza. Durante ese período lideró procesos de planificación que permitieron alcanzar niveles históricos de producción y avanzar en la modernización de infraestructura crítica.

Dentro del ámbito estrictamente nuclear, también fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción, donde participó en la planificación de tareas de ingeniería y en análisis de factibilidad para el emplazamiento de nuevas centrales. Más adelante, integró durante una década los equipos responsables de la puesta en marcha de Atucha I y Atucha II, coordinando controles técnicos, documentación y pruebas de sistemas previas a la operación plena.

Gestión energética y trabajo interinstitucional Además de su recorrido técnico, Porro acumuló experiencia en gestión pública. Durante cinco años trabajó en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde participó en programas de eficiencia energética en edificios públicos a nivel nacional, provincial y municipal, y coordinó iniciativas de auditoría y capacitación junto a organismos internacionales.

En el ámbito de la CNEA, se desempeñó como responsable energético institucional y lideró la implementación del primer programa de medición y mejora de eficiencia energética del organismo, además de encabezar auditorías conjuntas con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Porro cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en normas de calidad y formación en energías renovables. También participó en comisiones técnicas internacionales, aportando su experiencia en auditorías normativas y en el desarrollo de metodologías para la mejora de la eficiencia en instalaciones estatales.