El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la ley de Glaciares

El nuevo texto apunta a redefinir el alcance operativo de la norma, introducir mayor precisión técnica en la protección ambiental y ordenar las competencias entre Nación y provincias.

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto para reformar la ley de Glaciares. Según explicaron desde la administración de Javier Milei, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

En definitiva, apunta a incentivar el avance de varios proyectos mineros que buscan desarrollarse en Los Andes, principalmente los de cobre, pero que hasta ahora estaban impedidos de seguir adelante.

"A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales", apuntaron desde el Gobierno y destacaron que la reforma busca establecer "reglas claras". "Protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país", detallaron.

Desde la administración libertaria destacaron además que la iniciativa "reafirma el mandato constitucional del artículo 41" al señalar que "exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano". Lo mismo consideraron respecto al artículo 124, que "reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales", y aseguraron que el nuevo texto "fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones".

Los gobernadores de al menos dos provincias cordilleranas respaldaron los cambios y reclamaron seguridad jurídica. Ley de Glaciares: los detalles del texto y cuándo podría tratarse en el Congreso El proyecto se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional, sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. El Gobierno resaltó además que esta reforma "da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)". Si bien el oficialismo busca que el proyecto avance rápidamente, por la ocupada agenda legislativa para el período de sesiones extraordinarias, el debate podría llegar a postergarse. Mientras tanto, la Cámara baja tratará esta semana el Presupuesto 2026 y otras iniciativas de reforma en materia tributaria.