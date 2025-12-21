Prime Video renueva su catálogo constantemente con propuestas que combinan géneros y emociones, pero pocas lo hacen con la ternura y frescura que logra su último estreno romántico. Esta nueva película ha capturado rápidamente la atención de los suscriptores por su mezcla de comedia, drama y momentos conmovedores que mantienen al espectador enganchado de principio a fin.
El conmovedor romance de Prime Video que derrite hasta el corazón más frio
El nuevo drama romántico que llegó a la plataforma para enamorar incluso hasta a los más escépticos.
Ambientada en escenarios que celebran las conexiones humanas y los instantes que cambian vidas, esta historia parte de un encuentro casual para transformarse en una exploración sincera de los miedos, los recuerdos y las segundas oportunidades. Esa combinación de sensibilidad y humor romántico se cristaliza en la película Antes de conocernos.
De qué trata Antes de conocernos, la imperdible película de Prime Video
La trama gira en torno a Jane, una periodista independiente, y Will, un fotógrafo, quienes se cruzan por primera vez en la boda de un amigo en los Hamptons. Lo que parecía un encuentro efímero tras una atracción instantánea los lleva a encerrarse juntos en un guardarropa, dando inicio a una conversación que desvela sus historias personales.
A medida que transcurren las siguientes 24 horas, Jane y Will comparten confidencias sobre sus experiencias amorosas pasadas, desde romances accidentales hasta desamores que los marcaron profundamente. Entre confesiones divertidas y momentos emotivos, ambos descubren capas de sí mismos que nunca imaginaron revelar a un desconocido.
Este viaje de autodescubrimiento y conexión humana convierte lo que podría haber sido un simple romance en una reflexión sobre el amor, la vulnerabilidad y la posibilidad de encontrar una segunda oportunidad cuando menos se espera.
Prime Video: tráiler de Antes de conocernos
Prime Video: elenco de Antes de conocernos
- Lucy Hale
- Nat Wolff
- John Gallagher Jr.
- Britne Oldford
- Genevieve Angelson
