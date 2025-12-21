SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de diciembre 2025 - 13:30

El conmovedor romance de Prime Video que derrite hasta el corazón más frio

El nuevo drama romántico que llegó a la plataforma para enamorar incluso hasta a los más escépticos.

Lucy Hale protagoniza esta película que te hará emocionar, en Prime Video.

Imagen: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Prime Video renueva su catálogo constantemente con propuestas que combinan géneros y emociones, pero pocas lo hacen con la ternura y frescura que logra su último estreno romántico. Esta nueva película ha capturado rápidamente la atención de los suscriptores por su mezcla de comedia, drama y momentos conmovedores que mantienen al espectador enganchado de principio a fin.

Ambientada en escenarios que celebran las conexiones humanas y los instantes que cambian vidas, esta historia parte de un encuentro casual para transformarse en una exploración sincera de los miedos, los recuerdos y las segundas oportunidades. Esa combinación de sensibilidad y humor romántico se cristaliza en la película Antes de conocernos.

Antes de conocernos
Prime Video cuenta con una de las historias que hará emocionar incluso al más frío.

De qué trata Antes de conocernos, la imperdible película de Prime Video

La trama gira en torno a Jane, una periodista independiente, y Will, un fotógrafo, quienes se cruzan por primera vez en la boda de un amigo en los Hamptons. Lo que parecía un encuentro efímero tras una atracción instantánea los lleva a encerrarse juntos en un guardarropa, dando inicio a una conversación que desvela sus historias personales.

A medida que transcurren las siguientes 24 horas, Jane y Will comparten confidencias sobre sus experiencias amorosas pasadas, desde romances accidentales hasta desamores que los marcaron profundamente. Entre confesiones divertidas y momentos emotivos, ambos descubren capas de sí mismos que nunca imaginaron revelar a un desconocido.

Este viaje de autodescubrimiento y conexión humana convierte lo que podría haber sido un simple romance en una reflexión sobre el amor, la vulnerabilidad y la posibilidad de encontrar una segunda oportunidad cuando menos se espera.

Prime Video: tráiler de Antes de conocernos

Prime Video: elenco de Antes de conocernos

  • Lucy Hale
  • Nat Wolff
  • John Gallagher Jr.
  • Britne Oldford
  • Genevieve Angelson

