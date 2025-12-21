La mayoría de los argentinos usarán el aguinaldo para pagar deudas: qué pasa con la clase media, según un informe + Seguir en









Un relevamiento privado muestra un fuerte giro respecto de 2024: casi tres de cada diez trabajadores destinarán el aguinaldo de diciembre a cancelar obligaciones, en un contexto de salarios ajustados y menor margen para el consumo y la inversión.

La mayoría de los argentinos usarán el aguinaldo en deudas.

La proporción de argentinos que este año destinará el aguinaldo al pago de deudas aumentó de manera significativa frente a 2024, de acuerdo con un relevamiento reciente en el que se observó que el 29% de los encuestados utilizará ese ingreso de diciembre para cancelar compromisos financieros, lo que representa un salto de 16 puntos porcentuales respecto del año pasado, cuando esa opción concentraba al 13%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los datos de la consultora Focus Market, se trata del “cambio más drástico” y refleja mayor endeudamiento de los hogares y presiones persistentes por el costo de servicios, alimentos y gastos cotidianos.

d2fc19a4-4ff4-436a-b156-7fd71ff3b79b Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas Con este movimiento, el pago de deudas pasó a ocupar el primer lugar entre los destinos del aguinaldo, luego de haber quedado relegado en 2024. La tendencia es consistente con lo observado a mitad de 2025, cuando una porción relevante de los trabajadores ya había priorizado gastos básicos por sobre consumos discrecionales.

Desde Focus Market explicaron que, en un escenario de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo funciona como un alivio transitorio para llegar a fin de mes, especialmente en la clase media, donde una parte importante recurrió a ahorros o financiamiento durante el año. En esa línea, el director de la consultora, Damián Di Pace, señaló que el aguinaldo de diciembre muestra una orientación más conservadora y defensiva que en 2024, con foco en reducir pasivos y cubrir necesidades esenciales, aun con señales de mejora macroeconómica.

“El salto de 13 % a 29 % en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas famias de clase media usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares”, detalló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

El informe también registra una caída en destinos vinculados al disfrute y la inversión. Las vacaciones retroceden del 26% al 19% y la inversión en acciones baja del 23% al 19%, lo que sugiere menor tolerancia al riesgo y cautela frente a la volatilidad. En paralelo, disminuye la compra de dólares (del 16% al 12%) y pierden participación opciones tradicionales como el plazo fijo y el stockeo en supermercados. Según la consultora, este comportamiento se explica por expectativas de tasas de interés más bajas hacia 2026 y una inflación más contenida, de acuerdo con proyecciones del Banco Central de la República Argentina. En ese contexto, la prioridad pasa por ordenar las finanzas personales antes que ampliar el patrimonio. De acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en el país hay 10.051.200 asalariados registrados que perciben aguinaldo: 6.204.300 en el sector privado, 3.406.000 en el sector público y 440.900 en casas particulares.