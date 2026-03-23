Chris Wright CERAWeek alertó por las tensiones en el Estrecho de Ormuz: "Sin petróleo no hay mundo moderno"

El secretario de Energía de EEUU analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados energéticos, defendió el rol del petróleo y el gas, y anticipó cómo se moverán los precios en un escenario global cada vez más tensionado.

Chris Wright en la apertura de CERAWeek con Daniel Yergin, presidente de la conferencia y vicepresidente de S&P Global.

Enviado especial a Houston.- En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y riesgos crecientes para el suministro energético, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright , dejó definiciones contundentes en la apertura de CERAWeek by S&P Global 2026 , el principal encuentro global del sector que se desarrolla en Houston. Su mensaje combinó realismo geopolítico, defensa de los hidrocarburos y una visión pragmática sobre el futuro de la energía.

“La energía es vida, y el mundo necesita masivamente más de ella” , afirmó Wright, al plantear que cualquier discusión energética debe partir de esa premisa básica. En esa línea, sostuvo que el objetivo de la política energética estadounidense es claro: “aumentar la producción, reducir costos y fortalecer la seguridad nacional” .

Pero fue al abordar la situación en Medio Oriente donde el funcionario encendió las alertas. La interrupción de flujos energéticos en el Estrecho de Ormuz -por donde circula una parte clave del petróleo y el gas global- se convirtió en uno de los ejes centrales de su exposición. En el diálogo de apertura con Daniel Yergin, presidente de la conferencia y vicepresidente de S&P Global, Wright fue categórico al referirse al rol de Irán: “Este es un régimen que ha utilizado su poder para perturbar los mercados energéticos y desestabilizar su región” .

Según explicó, el conflicto actual genera una disrupción de corto plazo, pero responde a un problema estructural de décadas. “Es una interrupción a corto plazo para resolver un problema de largo plazo y conducir a un mundo más seguro energéticamente” , señaló.

Frente a este escenario, Wright describió cómo están reaccionando los mercados energéticos. En su visión, el aumento de precios es una señal necesaria: “El mercado hace lo que tiene que hacer: subir los precios para que quienes puedan producir más, lo hagan” .

"Nos complace dar la bienvenida una vez más al Secretario Wright a CERAWeek", declaró Daniel Yergin. "Su labor en el Departamento de Energía está a la vanguardia en temas que definen la seguridad nacional y energética de Estados Unidos", agregó.

Sin embargo, aclaró que los valores aún no alcanzaron niveles que destruyan demanda. “Los precios todavía no han subido lo suficiente como para provocar una caída significativa del consumo”, indicó.

Para mitigar el impacto, Estados Unidos y sus aliados avanzaron en una liberación coordinada de reservas estratégicas. Wright detalló que ya se están inyectando volúmenes relevantes al mercado: “Estamos liberando entre un millón y un millón y medio de barriles por día desde nuestras reservas”, lo que podría escalar a cerca de 3 millones diarios a nivel global.

Además, subrayó un cambio clave en la estrategia: “No estamos vendiendo el petróleo, estamos haciendo intercambios. Por cada barril que liberamos, vamos a recuperar más de 1,2 barriles el próximo año”, buscando así evitar un deterioro estructural de las reservas.

Petróleo, gas y el futuro energético

Más allá de la coyuntura, Wright defendió con firmeza el rol de los hidrocarburos en la matriz energética global. “El petróleo sigue siendo la fuente de energía más importante del mundo. Sin petróleo, no hay mundo moderno”, afirmó, destacando su densidad energética y flexibilidad.

Al mismo tiempo, posicionó al gas natural como el gran diferencial competitivo de Estados Unidos: “Nuestra superpotencia es el gas natural. Es la fuente de energía más barata y clave para liderar tecnologías como la inteligencia artificial”.

En ese sentido, remarcó el avance en exportaciones de GNL, con nuevos permisos que consolidan el liderazgo global del país. Esta expansión, explicó, no solo tiene impacto económico, sino también geopolítico: “Queremos empoderar a nuestros aliados con energía asequible, confiable y segura”.

Energía, seguridad y pragmatismo

El funcionario también dejó una definición conceptual sobre cómo debería abordarse la transición energética. Lejos de enfoques ideológicos, planteó una visión pragmática: “Las discusiones sobre energía deben ser menos políticas y más basadas en los humanos y en las matemáticas”.

En esa línea, insistió en que limitar el acceso a la energía tiene consecuencias directas sobre el desarrollo: “Limitar la energía limita el potencial humano. Expandir la energía expande las oportunidades”.

El mensaje final fue claro: en un mundo atravesado por conflictos, disrupciones logísticas y competencia tecnológica, la energía vuelve a ocupar el centro de la escena global. Y en ese tablero, el petróleo, el gas y la seguridad del suministro siguen siendo piezas clave.

“El mundo moderno está hecho de hidrocarburos. Esa es una realidad que no podemos ignorar”, concluyó Wright.