Argentina, tras la nueva Era del Cobre y una meta: u$s11.000 millones al año

El país cuenta actualmente con 8 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, y los cálculos apuntan a que recién en 2026 estará operativo el primero de ellos, con un saldo para ese año de u$s 814 millones. El más importante es Proyecto MARA, ubicado en Catamarca, que integra Agua Rica con Bajo La Alumbrera. Sin embargo, para 2027 aumentaría exponencialmente la capacidad exportadora, hasta los u$s 4.200 millones, con 4 proyectos adicionales. Y finalmente en 2031, ya con los 8 funcionando, se auspicia un ingreso de divisas de u$s 11.100 millones anuales. Un boom de mediano plazo.