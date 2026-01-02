Cómo hacer para conservar los subsidios de luz y gas tras el nuevo esquema del Gobierno

Con el nuevo régimen de asistencia energética, los hogares que quieran mantener los descuentos en luz y gas deberán verificar si cumplen los requisitos de ingresos y, en caso de inconsistencias, actualizar sus datos para evitar la quita del beneficio.

El esquema unificado reemplaza la segmentación previa y concentra la ayuda estatal en los hogares con menores ingresos, con un sistema de consulta y revisión de datos para sostener el subsidio.

El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) redefinió quiénes podrán seguir recibiendo ayuda del Estado para pagar la luz y el gas. Con el fin de la segmentación por niveles, los usuarios deberán verificar y, en algunos casos, actualizar su información para no perder el beneficio.

Aunque quienes ya estaban inscriptos no deben volver a anotarse, mantener los subsidios dependerá de que los datos estén correctos y actualizados .

Podrán conservar el subsidio los hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar Tipo 2, según el INDEC . Ese umbral se ubica actualmente en torno a los $3,7 millones mensuales .

También podrán acceder quienes, sin superar ese nivel de ingresos, tengan:

Si el hogar supera ese umbral y no cumple ninguna condición especial, el subsidio se pierde automáticamente .

Una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Un beneficiario de Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP .

2. Consultar el estado de la solicitud

Los usuarios pueden consultar su situación dentro del registro de subsidios para verificar si figuran como beneficiarios bajo el nuevo esquema.

Este paso es clave para detectar errores, datos incompletos o información desactualizada que pueda derivar en la quita del beneficio.

3. Solicitar una revisión si los datos están mal

Si la información declarada no refleja la situación real del hogar, se puede pedir una revisión y actualizar los datos del grupo familiar, ingresos o servicios subsidiados.

El Gobierno aclaró que no es obligatorio reinscribirse, pero sí está habilitada la actualización de datos para quienes lo necesiten.

Qué documentación tener a mano

Para realizar cualquier trámite, consulta o pedido de revisión, se recomienda contar con:

Número de medidor y número de cliente / cuenta / contrato o NIS , que figuran en la factura.

DNI vigente del titular.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años .

Correo electrónico personal activo, donde se recibirán notificaciones oficiales.

Qué subsidios se pueden conservar

El régimen incluye:

Energía eléctrica .

Gas natural por red .

Gas propano por redes .

Gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos.

En electricidad, los beneficiarios mantienen un 50% de descuento sobre un consumo base:

300 kWh mensuales en meses de mayor consumo.

150 kWh en meses de menor demanda, con posibles ajustes regionales.

En gas, el subsidio se concentra en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre.

Los aumentos no serán inmediatos. Los nuevos cuadros tarifarios deberán ser definidos por los entes reguladores, ENRE y Enargas, y se espera que entren en vigencia a mediados de enero. Durante 2026, además, se aplicará una bonificación transitoria decreciente, que comenzará en 25% en enero y se reducirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre.