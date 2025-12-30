Aumenta la tarifa de gas desde el 1 de enero de 2026: el Gobierno oficializó el nuevo cuadro tarifario

La actualización aprobada por el organismo regulador introduce modificaciones en los valores de facturación para usuarios residenciales y contempla la continuidad de bonificaciones por segmentación.

El Enargas oficializó nuevos cuadros tarifarios de gas que regirán desde el 1° de enero de 2026 en todo el país.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural que prestan las empresas de todo el país, entre ellas Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A. , concesionarias que abastecen a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026 .

La decisión quedó formalizada a través de las resoluciones 1009/2025 y 1012/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, mediante las cuales el organismo regulador estableció los montos que regirán en cada área de concesión, según la distribuidora y la categoría de usuario.

En el caso de Metrogas S.A. , la resolución 1009/2025 habilitó los incrementos detallados en el anexo que acompaña la norma, donde se especifican los cargos por categoría y zona. Para la categoría R1 (usuarios residenciales de menor consumo) el valor aprobado fue de $3.514,29 para la Ciudad de Buenos Aires , mientras que en territorio bonaerense la tarifa quedó fijada en $4.058,43.

En el otro extremo del cuadro residencial, la categoría R4 (correspondiente a los usuarios de mayor consumo) pasó a tener un cargo de $83.960,03 en la Capital Federal y de $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires , según dispuso el organismo.

De manera similar, la resolución 1012/2025 estableció los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A. , incluidos en el anexo de la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones tarifarias. De acuerdo con lo aprobado, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires quedó en $2.876,99, mientras que la R4 ascendió a $30.807,68.

Qué pasa con los usuarios R2 y R3 y cómo se aplican los subsidios

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2, de consumo intermedio, organizados en subcategorías según rangos de uso, y a los R3, que agrupan a los residenciales de mayor demanda, igualmente divididos en segmentos. En ambos casos, las resoluciones aclaran que las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y que se mantienen las bonificaciones para los usuarios de los niveles 2 y 3, de acuerdo con el esquema de segmentación de subsidios.

“Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan los textos oficiales. Además, se señala que corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios que contemplen los precios actualizados del gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización prevista en las reglas básicas de la licencia.

Estufas a gas monóxido carbono invierno frío Las tarifas varían según la categoría de consumo y la zona de concesión, con diferencias entre CABA y la provincia de Buenos Aires.

Qué normas deben cumplir las distribuidoras y qué verán los usuarios

Las distribuidoras deberán aplicar lo dispuesto en la resolución 605/2025 del área de Energía, que fija los precios de referencia para la facturación, y cumplir (cuando corresponda) con las bonificaciones previstas en la resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía, dictada en enero de este año. Los usuarios verán reflejados en sus facturas los valores oficialmente aprobados y los descuentos establecidos por la normativa vigente.

Cómo se aplicarán las nuevas tarifas si el período de facturación está en curso

Desde el Enargas también aclararon que, si la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios coincide con un período de facturación en curso, se aplicará el mecanismo de prorrateo previsto en el Reglamento de Servicio de Distribución, aprobado por el decreto 2255/92 y sus modificatorias, para garantizar una aplicación proporcional según el consumo.

La actualización se enmarca en el proceso de revisión periódica previsto por la regulación, que considera la evolución de los costos del servicio, la situación económica del sector y los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el propio Enargas. El último ajuste tarifario había comenzado a regir el 1° de diciembre.