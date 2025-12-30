Tarifas: la oposición reclama por recargos "encubiertos" y la Secretaría de Energía defiende el nuevo esquema de subsidios

El peronismo advirtió que en el nuevo régimen los usuarios no subsidiados pagarán 3,4% más que el costo. El Gobierno lo negó y aseguró que no habrá sobrecargos.

El nuevo esquema de subsidios y tarifas de luz y gas abrió la polémica en el Congreso.

La advertencia de la diputada Jimena López, del Frente Renovador, sobre un posible “impuesto encubierto” en las tarifas abrió un cruce con el Gobierno , que negó la existencia de sobrecargos en las boletas. Mientras tanto, los especialistas señalaron que la polémica surge de la metodología de cálculo y de cargos asociados al sistema energético.

La legisladora presentó observaciones formales a la Resolución 484/2025 , que abrió una consulta pública no vinculante sobre los valores de las tarifas eléctricas y de gas natural a partir del próximo año. Según López, el rediseño va más allá de un reordenamiento de subsidios y habilita la inclusión de cargos adicionales que exceden el costo real del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser discutidos y aprobados por el Congreso.

“No se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas” , sostuvo la diputada. El foco de la crítica no está solo en quiénes quedarán dentro o fuera del esquema, sino en qué implica pagar “sin subsidio” bajo el nuevo diseño tarifario.

El Informe Técnico que acompaña la resolución proyecta que en 2026 el componente “sin subsidio” —usuarios de mayores ingresos y consumos que excedan el bloque básico— abonaría en promedio el 103,4% del costo mayorista , justificando la diferencia como una “ contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia ”.

“La trampa está en la definición. La gente cree que ‘sin subsidio’ es ‘me cobran lo que sale’. Pero el propio documento oficial dice que a esos usuarios les van a cobrar por encima del costo para financiar obras de infraestructura. Eso no es una tarifa, es un impuesto encubierto dentro de la boleta”, denunció López.

La respuesta oficial del Gobierno

Ante la consulta de Ámbito, desde la Secretaría de Energía rechazaron esa interpretación y aclararon que el 103,4% “no es un cargo ni una decisión tarifaria”. Según explicaron, se trata únicamente de una estimación técnica de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) incluida como anexo de trabajo dentro de la consulta pública.

“Ese 103,4% no es un cargo ni una decisión tarifaria. Es una estimación de CAMMESA que replicamos en un anexo técnico. La decisión del Gobierno es clara: los usuarios N1 y los excedentes de consumo no van a pagar más del 100% del costo de la energía. No hay ningún sobrecargo autorizado ni previsto en la normativa”, señalaron desde el área que conduce la política energética.

Sin embargo, en la respuesta oficial a las observaciones de la diputada, el área sostuvo que la eventual cobertura superior al 100% del costo mayorista debe leerse en el marco de una trayectoria histórica de subcobertura del sistema eléctrico.

“Los informes técnicos evidencian una prolongada subcobertura de los costos de abastecimiento, con precios que durante años reconocieron sólo una fracción del costo real de la energía”, señalaron desde Energía y agregaron que la recomposición proyectada “se inscribe en un proceso de normalización gradual del sistema de precios”.

Asimismo, remarcaron que el precio estacional es un instrumento regulatorio propio del mercado eléctrico y que la propuesta “no introduce cargos ajenos al servicio ni desnaturaliza el esquema tarifario vigente”.

Polémica por el impacto final del incremento de tarifas: qué dicen los especialistas

No obstante, especialistas del sector energético advierten que la controversia surge de cómo se mide la cobertura tarifaria y de la diferencia entre los cálculos “ex ante” y los resultados “ex post”.

El economista e integrante del Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi”, Julián Rojo, explicó que lo que se traslada a tarifa es el precio que fija la Secretaría de Energía a través de su programación y reprogramación estacional, establecida por resolución antes del inicio de cada período.

Ese precio se define en función de un costo estimado del sistema, que puede diferir —al alza o a la baja— del costo real que se observa posteriormente. “Las estimaciones suelen ser muy buenas, pero pueden existir desvíos puntuales entre el costo estimado y el costo real. Eso no implica un problema estructural ni la existencia de subsidios cruzados”, comenta.

En términos técnicos, la cobertura puede cerrar cuando se compara el precio fijado contra el costo estimado, pero el cálculo ex post, contra el costo real del sistema, puede arrojar valores superiores al 100% “sin que ello implique necesariamente una decisión tarifaria explícita”, señala el especialista.

Cómo será el nuevo esquema de subsidios

A este debate se suma el rediseño integral del esquema de subsidios. El Gobierno planea eliminar la segmentación actual de hogares (N1, N2 y N3) para pasar a un sistema binario: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. Quienes queden fuera del esquema pagarán tarifa plena, mientras que los hogares subsidiados -con ingresos menores a tres canastas básicas totales- tendrán un consumo básico bonificado y deberán abonar costo pleno por los excedentes.

El diseño en análisis prevé que los consumos subsidiados queden limitados a 150 kilovatios hora mensuales en invierno y 300 kilovatios hora en verano. Todo consumo que supere esos umbrales pagará el costo pleno, aun para usuarios con subsidio. Además, la quita de ayudas será gradual, con un subsidio adicional inicial del 25% que se reducirá mes a mes.

Según el exsubsecretario de Hidrocarburos y director de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, el objetivo oficial es que hacia fines de 2026 el conjunto de la demanda cubra aproximadamente el 85% del costo del sistema, con los usuarios no subsidiados pagando el 100% y el resto “acercándose progresivamente”.