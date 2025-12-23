Claudio Zuchovicki explicó por qué la quita de subsidios golpeó el ingreso disponible en el AMBA + Seguir en









El economista explicó la pérdida en los salarios reales e instó a avanzar con las reformas en el Congreso.

El economista explicó la importancia de avanzar con reformas e incentivar la inversión para poder fomentar el crecimiento.

El economista Claudio Zuchovicki se mostró disconforme con la quita de subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y argumentó que es por eso que las personas sufren del salario disponible. Por otra parte, sostuvo que el crecimiento económico depende de las reformas estructurales y la mejora de la productividad.

El especialista, uno de los más respetados por el presidente Javier Milei, explicó que si bien el salario real formal creció por encima de la inflación en el último año, y el salario no registrado subió entre un 40% y 50% con una inflación del 30%, la capacidad adquisitiva se vio afectada principalmente por los recortes en subsidios.

"Los que vivimos en el AMBA sufrimos el salario disponible, porque como nos sacaron los subsidios de la luz, el gas y el agua, nos alcanza para menos cosas", explicó. Sin embargo, destacó la situación del interior al remarcar que "a 70 u 80 kilómetros de Capital nunca existieron esos subsidios, con lo cual el humor en el interior es completamente distinto".

Claudio Zuchovicki Byma Mariano Fuchila En esa línea, Zuchovicki aseguró que “la buena noticia es que ya hicieron gran parte del ajuste, ya sacaron los subsidios, a partir de ahora es mejora por productividad”.

Inflación, reformas y salarios: las definiciones de Zuchovicki El analista atribuyó el incumplimiento de las expectativas inflacionarias para este año al riesgo político generado por el Congreso, que aprobó leyes que ponían en riesgo el superávit fiscal. En ese sentido, hizo énfasis en la dolarización en la ciudadanía y en el mercado: "Más de 35 mil millones de dólares que los argentinos no destinaron al consumo, al stock, a la inversión productiva y compraron dólares y los guardaron. Eso trae recesión".

No obstante, Zuchovicki se mostró optimista de cara al futuro si se mantiene la disciplina fiscal, y aseguró que "si no emiten más, realmente es muy probable que la inflación baje". Por otra parte, el economista enfatizó que el crecimiento económico solo se logrará a través de la inversión, por lo que se exige al país encarar reformas postergadas. De esta forma, se puede mejorar la percepción del salario real y salir de la recesión. "Ahora tenemos que hablar de crecimiento económico para que mejore la percepción del salario real, lo que viene con inversiones, para lo cual Argentina necesita las reformas laboral, fiscal y legal", aseguró Zuchovicki, que expresó que no entiende "no hacer reformas", y que “si vos hacés una reforma que mejore el salario de bolsillo de la gente desintermediando la economía ahí sí generas consumo”.

Temas Subsidios