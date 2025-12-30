El Gobierno adjudicó El Chocón-Arroyito a MSU Green Energy + Seguir en









El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación del complejo hidroeléctrico, uno de los activos clave del sistema eléctrico, con un ambicioso plan de inversiones millonarias y foco en la continuidad operativa.

El Gobierno nacional anunció este martes la adjudicación definitiva del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito a MSU Green Energy, en un proceso que marca el inicio del traspaso operativo de uno de los activos energéticos más relevantes del país, ubicado sobre el río Limay, en la provincia de Neuquén.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía y consolida el avance del proceso de transición del complejo emplazado en la región del Comahue. Con una capacidad instalada de 1.418 MW, El Chocón–Arroyito es una pieza central para la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico argentino, por lo que la adjudicación fue presentada como un hito institucional dentro de una transferencia que se realizará de manera ordenada.

Tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, el fundador y CEO del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, subrayó la relevancia del activo adjudicado. “Es un complejo estratégico para el sistema energético y lo asumimos con responsabilidad y compromiso, por eso nuestro foco está en garantizar una transición ordenada, segura y eficiente”, afirmó.

Desde MSU Green Energy remarcaron que la prioridad será asegurar el normal funcionamiento del complejo desde el inicio de la nueva etapa, trabajando junto al equipo técnico actual. “Vamos a respetar los protocolos existentes, con estándares técnicos altos y una visión de largo plazo”, indicaron desde la compañía.

En qué consiste la operación La operación incluye un plan de inversiones comprometido que prevé u$s235,7 millones de inversión inicial y otros u$s230 millones destinados a la renovación y modernización de la infraestructura. En ese sentido, Santos Uribelarrea detalló: "Vamos a priorizar el mantenimiento y las mejoras en los sistemas de control y los estándares ambientales".

El CEO del Grupo MSU también destacó la intención de articular el trabajo con los distintos actores de la región. “Nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada y transparente con todos los actores locales y regionales”, señaló. Con la incorporación de El Chocón–Arroyito, MSU Green Energy fortalece su posicionamiento en el mercado de energías renovables, al sumar generación hidroeléctrica a un portafolio que ya incluye energía solar y proyectos de almacenamiento. De este modo, la compañía supera los 2 GW de capacidad instalada y se consolida como una de las firmas más relevantes del sector. “La energía es infraestructura básica para el desarrollo. Esta adjudicación nos compromete a estar a la altura de esa responsabilidad, con gestión profesional y una mirada de largo plazo”, concluyó Santos Uribelarrea.