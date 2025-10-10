Córdoba impulsa el GNC como eje de la transición energética y el desarrollo industrial

El próximo 13 de octubre se realizará un encuentro clave con referentes del sector energético y automotriz para debatir el rol del Gas Natural Comprimido en la movilidad sostenible.

Córdoba volverá a ser el centro del debate sobre la transición energética. El próximo lunes 13 de octubre, el auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia será sede de un encuentro clave sobre el futuro del Gas Natural Comprimido (GNC) , una fuente energética que se consolida como vector de competitividad y desarrollo sostenible en la Argentina.

El evento, organizado por el diputado nacional Juan Fernando Brügge junto al Gobierno provincial, reunirá a autoridades nacionales, provinciales y comunales, empresarios automotrices, autopartistas y referentes energéticos , con el objetivo de fortalecer una agenda común que combine innovación tecnológica, producción local y reducción de emisiones .

En momentos en que el mundo avanza hacia modelos energéticos más limpios, el GNC se presenta como una alternativa realista y accesible para la movilidad sostenible . Argentina cuenta con un mercado maduro, con infraestructura instalada y una cadena de valor que abarca desde la producción hasta la conversión vehicular.

El debate cobra aún más relevancia frente a los desafíos de electrificación. Mientras que una transformación total hacia la movilidad eléctrica demandaría más de 300.000 millones de dólares en infraestructura y generación , la expansión del biogás y el GNC requeriría apenas 2.000 millones , con resultados inmediatos tanto en costos como en reducción de gases de efecto invernadero.

“ Es necesario que el GNC esté en la agenda del transporte y la movilidad sostenible, con el objetivo de ganar competitividad y reducir emisiones, dos conceptos que deben ir de la mano ”, afirmó Martín Morales , presidente de la Comisión Logística de Clauto y gerente general de la cadena de suministro de Renault Argentina .

Visión empresarial: eficiencia, empleo y agregado de valor local

El sector privado coincide en que el GNC combina eficiencia económica y sostenibilidad ambiental. Ignacio Armendáriz, director comercial de Agrale Argentina y socio de Clauto, destacó la experiencia de las empresas de transporte urbano: “Las flotas que incorporaron GNC ya demostraron sus beneficios. Reducción de costos, menor impacto ambiental y mayor eficiencia son pruebas claras de que es una opción confiable y de rápida adopción”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Bertone, coordinador del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba, remarcó que el desafío no es solo tecnológico, sino también industrial: “El GNC y el biogás nos permiten aprovechar nuestras capacidades productivas, generar empleo y fortalecer la competitividad de la industria nacional”, señaló.

Córdoba, modelo de articulación público-privada

La provincia de Córdoba lleva años desarrollando una infraestructura gasífera sin precedentes, lo que le otorga una ventaja estratégica para avanzar hacia una matriz energética diversificada. Este nuevo encuentro busca consolidar una visión de largo plazo en la que las políticas públicas y el sector privado trabajen de forma coordinada.

“El desarrollo energético no puede depender de una sola tecnología. Córdoba apuesta por un modelo de multiplataforma que equilibre innovación, producción y empleo local”, sostienen los organizadores.

La jornada incluirá casos de éxito, análisis de la cadena de valor del GNC, paneles de la industria automotriz y un diálogo abierto con representantes públicos y privados. El objetivo final: construir una hoja de ruta conjunta hacia una transición energética federal, inclusiva y económicamente viable.

Con esta iniciativa, Córdoba reafirma su papel como epicentro de la movilidad sustentable y laboratorio de políticas energéticas integradas, donde el conocimiento, la industria y la energía se encuentran para diseñar el futuro.