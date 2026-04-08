Crisis del petróleo: advierten que el mercado de la aviación tardará meses en normalizarse + Seguir en









El conflicto en Medio Oriente disparó los precios y puso en jaque al sector. Los especialistas creen que aún con la reapertura del estrecho de Ormuz no habrá una solución de corto plazo.

Tras el anuncio de tregua, los precios del petróleo se desplomaron cerca de un 15%, por debajo de los 100 dólares el barril. Getty Images

El director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que el suministro y el precio del combustible de aviación tardarán "meses" en normalizarse, incluso si el estrecho de Ormuz permanece abierto, gracias a la tregua entre Irán y Estados Unidos.

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"Todavía llevará varios meses volver a los niveles de suministro necesarios, dada la interrupción de la capacidad de refinado en Oriente Medio", dijo a los periodistas Willie Walsh. "No creo que ocurra en semanas", señaló.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes un alto el fuego de dos semanas, poco antes de que expirara el ultimátum del presidente Donald Trump que había amenazado con "aniquilar" el país.

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero la ofensiva contra Irán que desató la guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de hidrocarburos, ha permanecido prácticamente cerrado al tráfico.

A ello se han sumado los ataques cruzados en el Golfo contra infraestructuras petroleras y de refino.

Tras el anuncio de tregua, los precios del petróleo se desplomaron cerca de un 15%, por debajo de los 100 dólares el barril. "Incluso si el flujo de crudo comienza de nuevo, si ha habido interrupciones en la capacidad de refinado, el problema continúa durante algún tiempo", dijo Walsh, que considera "inevitable" que suban los precios de los billetes de avión.