Reabre el estrecho de Ormuz y se reactiva la ruta clave del petróleo

El mercado energético global respira luego de la tregua anunciada por EEUU en Medio Oriente. Irán rehabilitó el enclave por donde pasa un quinto de la producción mundial de crudo y gas.

Imagen del estrecho de Ormuz horas antes de que se reabra el paso.

El estrecho de Ormuz comenzó a reabrirse tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos, Irán e Israel , en un movimiento que marca un cambio significativo en el escenario energético global luego de semanas de máxima tensión.

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Durante el primer día del alto el fuego, se registró el paso de los primeros buques por esta vía estratégica, por donde en condiciones normales circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

Desde el gobierno iraní confirmaron que el tránsito se realizará bajo coordinación con sus fuerzas armadas , lo que introduce un esquema de control que aún genera cautela entre los operadores del sector.

La reapertura llega después de un período de fuerte caída en la actividad. Desde el inicio del conflicto, el flujo de embarcaciones se redujo de manera drástica, con una contracción cercana al 95% respecto a niveles habituales.

A pesar del reinicio de operaciones, especialistas advierten que la normalización no será inmediata . El volumen de barcos acumulados en la región y la incertidumbre sobre las condiciones de navegación siguen condicionando la recuperación del tránsito.

Analistas del sector marítimo señalaron que todavía no están claros los detalles operativos del nuevo esquema, lo que limita una reactivación plena en el corto plazo.

La reacción de los mercados: baja del petróleo y suba de acciones

El impacto más inmediato de la tregua se reflejó en los mercados financieros. Los precios del petróleo registraron una fuerte caída tras el anuncio del alto el fuego y la reapertura del estrecho.

petroleo dolar inflacion Depositphotos

El crudo estadounidense retrocedió más de u$s16 por barril, ubicándose en torno a los u$s96, mientras que el Brent, referencia internacional, cayó por debajo de los u$s95. En paralelo, los futuros del gas natural también mostraron descensos.

Las bolsas globales, en tanto, reaccionaron con subas, impulsadas por la expectativa de una menor presión sobre los costos energéticos y un escenario más estable para la economía mundial.

El rol estratégico de Ormuz en la economía global

El estrecho de Ormuz es uno de los principales cuellos de botella del sistema energético global. Su bloqueo parcial durante el conflicto generó un shock de oferta que impactó en precios, inflación y expectativas de crecimiento.

La reapertura, aunque temporal, representa un alivio para los mercados, pero no elimina los riesgos estructurales asociados a la región.

estrecho de ormuz golfo persico

Desde Irán aclararon que la medida no implica el fin del conflicto, sino una pausa en las hostilidades mientras avanzan las negociaciones. Además, el nuevo esquema podría incluir el cobro de tarifas a los buques que transiten por la zona.

Una tregua frágil y con condicionantes

El acuerdo entre las partes establece una suspensión de ataques por dos semanas, condicionada a la continuidad de las negociaciones. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump sostuvo que la decisión responde al avance en conversaciones para un acuerdo más amplio.

Por su parte, Irán advirtió que la reapertura del estrecho no implica el fin del conflicto y que el proceso dependerá de la evolución de las negociaciones.

Este escenario deja abierta la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad, en un mercado energético que sigue altamente sensible a los desarrollos geopolíticos.

Se reactivó el tránsito en el estrecho de Ormuz tras una tregua entre EEUU e Irán

El flujo marítimo comenzó a normalizarse en el estrecho de Ormuz luego del alto el fuego acordado entre Estados Unidos y Irán, según informó la plataforma de monitoreo naval MarineTraffic.

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz reabrió tras la tregua. Voi

ntre las primeras embarcaciones en atravesar la zona se encontraron el granelero griego NJ Earth y el buque Daytona Beach, con bandera de Liberia, que zarparon desde el puerto iraní de Bandar Abbas.

Señalaron que “ya se están registrando los primeros movimientos”, lo que marcó el inicio de una reactivación progresiva del tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

Según los datos del sistema, cientos de buques permanecieron en las inmediaciones durante la interrupción, incluidos 426 petroleros, 34 barcos de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 unidades de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales quedaron prácticamente detenidos.