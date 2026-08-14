Crown Point mejora su perfil financiero en plena expansión petrolera argentina

La calificadora FixScr destacó el crecimiento esperado de la compañía en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera argentina. Proyecta ingresos superiores a u$s220 millones en 2026, márgenes de EBITDA mayores al 25% y flujos operativos positivos hasta 2027.

El desempeño esperado de Crown Point combina crecimiento de producción con una mejora de la estructura de costos

FixScr, calificadora de riesgo, subió la calificación de Crown Point Energía en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera argentina y de mejora esperada en los indicadores operativos y financieros de la compañía. La firma proyecta para 2026 ingresos superiores a u$s220 millones, márgenes de EBITDA por encima del 25% y una producción con una participación del petróleo cercana al 90%.

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La mejora se produce en un escenario de mayor dinamismo para la industria energética local. El crecimiento de la producción, el desarrollo de nuevos proyectos y el aumento de las inversiones están llevando al sector a una nueva escala, con mayor protagonismo de los activos de petróleo no convencional y una creciente capacidad exportadora.

En ese marco, el desempeño esperado de Crown Point combina crecimiento de producción con una mejora de la estructura de costos . FixScr proyecta que los flujos de caja operativos de la compañía se mantendrán positivos y por encima de los u$s40 millones hasta 2027, mientras que los márgenes de EBITDA se ubicarían cerca del 20% en 2027, aun considerando precios promedio del petróleo menores a los previstos para 2026.

Desde la compañía destacaron que la mejora del perfil operativo llega en un momento de transformación para el sector energético argentino.

“El contexto actual de la industria energética argentina abre una etapa de crecimiento en la que la escala y la eficiencia adquieren un rol cada vez más relevante. En Crown Point Energía estamos enfocando nuestros esfuerzos en consolidar los activos incorporados, mejorar su productividad y transformar ese crecimiento operativo en una generación de caja sostenible en el tiempo”, destacaron desde la compañía.

La estrategia apunta a convertir el crecimiento de producción en mayor generación de caja y en una estructura financiera más sólida. Para eso, la empresa deberá sostener mejoras de eficiencia, completar las inversiones comprometidas y reducir necesidades de financiamiento.

Capitalización y mejora patrimonial

La estructura de capital también muestra una evolución favorable. Crown Point realizó una capitalización de u$s30 millones y FixScr estima que el patrimonio neto alcanzará valores superiores a u$s50 millones al cierre de 2026, frente a los u$s2 millones registrados a diciembre de 2025.

Luego de la capitalización del préstamo de Liminar, la deuda financiera de la compañía se ubicaba en aproximadamente u$s105 millones a julio de 2026. La calificadora proyecta que el año cerrará con una deuda en torno a u$s150 millones y u$s160 millones.

FixScr mantiene, no obstante, algunos puntos de atención. Entre los principales desafíos aparecen la necesidad de continuar reduciendo costos, completar el plan de inversiones y refinanciar vencimientos de corto plazo.

En ese sentido, la calificadora proyecta que el apalancamiento se mantendrá por debajo de 3 veces en 2026 y en torno a 4 veces hacia adelante.

Perspectiva positiva y próximos desafíos

La asignación de una Perspectiva Positiva contempla que los nuevos activos continúen generando flujos operativos positivos, que las mejoras de eficiencia se traduzcan en mayores niveles de EBITDA y flujo de caja, y que Crown Point avance en la extensión de los plazos de su deuda.

Una mejora adicional de los márgenes y una reducción sostenida de las necesidades de financiamiento podrían derivar en una nueva suba de calificación.

El caso de Crown Point refleja una tendencia más amplia dentro del sector petrolero argentino. La expansión de la actividad, el desarrollo de nuevos activos y el crecimiento de la escala productiva están obligando a las compañías a fortalecer su estructura financiera, mejorar eficiencia y ordenar su perfil de deuda para acompañar una etapa de mayores inversiones.