La Autoridad Regulatoria Nuclear renovó la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta 2036, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de seguridad exigidos para su operación. La medida representa un nuevo respaldo al desempeño técnico y operativo de Nucleoeléctrica y a las capacidades desarrolladas por sus equipos para garantizar una operación segura y confiable de la central.
La central nuclear Atucha II obtuvo una renovación de licencia para operar por 10 años más
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó a Nucleoeléctrica Argentina la renovación de la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta el 26 de mayo de 2036.
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La decisión fue formalizada luego de la evaluación integral realizada por las áreas técnicas y regulatorias del organismo, que verificaron el cumplimiento de los requisitos vinculados a seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, transporte y respuesta ante emergencias.
La renovación de la licencia representa un nuevo respaldo al desempeño operativo, técnico y de seguridad de Atucha II y de los equipos de Nucleoeléctrica responsables de su operación y mantenimiento.
El proceso de renovación incluyó la presentación ante la ARN de la documentación técnica correspondiente y la realización de evaluaciones e inspecciones regulatorias orientadas a verificar las condiciones necesarias para garantizar la operación segura y confiable de la central durante el nuevo período licenciado.
Atucha II es una de las tres centrales nucleares operadas por Nucleoeléctrica y constituye una instalación estratégica para el sistema eléctrico nacional, aportando energía de base con altos estándares de seguridad y confiabilidad operativa.
El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, destacó que “la renovación de esta licencia representa un reconocimiento a las capacidades técnicas y operativas desarrolladas por Nucleoeléctrica para garantizar una operación segura, confiable y alineada con los más altos estándares regulatorios”.
Campos señaló además que “este nuevo período de licenciamiento permite seguir consolidando el rol estratégico de Atucha II dentro del sistema energético argentino y proyectar el desarrollo del sector nuclear nacional en un contexto de creciente demanda energética a nivel global”.
La renovación otorgada por la ARN se enmarca en el sistema regulatorio nuclear argentino, reconocido internacionalmente por sus estándares técnicos y de seguridad, y reafirma las capacidades desarrolladas por Nucleoeléctrica para la operación segura y eficiente de sus instalaciones nucleares.
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