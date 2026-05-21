La central nuclear Atucha II obtuvo una renovación de licencia para operar por 10 años más

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó a Nucleoeléctrica Argentina la renovación de la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta el 26 de mayo de 2036.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó a Nucleoeléctrica Argentina la renovación de la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta 2036.

La Autoridad Regulatoria Nuclear renovó la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta 2036, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de seguridad exigidos para su operación. La medida representa un nuevo respaldo al desempeño técnico y operativo de Nucleoeléctrica y a las capacidades desarrolladas por sus equipos para garantizar una operación segura y confiable de la central.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue formalizada luego de la evaluación integral realizada por las áreas técnicas y regulatorias del organismo, que verificaron el cumplimiento de los requisitos vinculados a seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, transporte y respuesta ante emergencias.

La renovación de la licencia representa un nuevo respaldo al desempeño operativo, técnico y de seguridad de Atucha II y de los equipos de Nucleoeléctrica responsables de su operación y mantenimiento.

El proceso de renovación incluyó la presentación ante la ARN de la documentación técnica correspondiente y la realización de evaluaciones e inspecciones regulatorias orientadas a verificar las condiciones necesarias para garantizar la operación segura y confiable de la central durante el nuevo período licenciado.

Atucha II es una de las tres centrales nucleares operadas por Nucleoeléctrica y constituye una instalación estratégica para el sistema eléctrico nacional, aportando energía de base con altos estándares de seguridad y confiabilidad operativa.

El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, destacó que “la renovación de esta licencia representa un reconocimiento a las capacidades técnicas y operativas desarrolladas por Nucleoeléctrica para garantizar una operación segura, confiable y alineada con los más altos estándares regulatorios”.

Campos señaló además que “este nuevo período de licenciamiento permite seguir consolidando el rol estratégico de Atucha II dentro del sistema energético argentino y proyectar el desarrollo del sector nuclear nacional en un contexto de creciente demanda energética a nivel global”.

La renovación otorgada por la ARN se enmarca en el sistema regulatorio nuclear argentino, reconocido internacionalmente por sus estándares técnicos y de seguridad, y reafirma las capacidades desarrolladas por Nucleoeléctrica para la operación segura y eficiente de sus instalaciones nucleares.