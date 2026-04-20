El aumento de las energías renovables frena el crecimiento de las emisiones contaminantes + Seguir en









La expansión de la energía solar ayudó a las economías en desarrollo a compensar la mayor emisión por partes de las avanzadas. Si buen aumentaron, el ritmo fue menor.

El auge del suministro de energía solar dominó los cambios en la combinación de fuentes de suministro

Las emisiones mundiales aumentaron a un ritmo más lento en 2025, ya que la expansión de la energía solar ayudó a los países en desarrollo a compensar el crecimiento de las emisiones en las economías avanzadas, encabezadas por Estados Unidos, indicó la Aie en un informe publicado el lunes.

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Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía aumentaron un 0,4% en 2025, lo que supone una desaceleración con respecto a los últimos años, ya que el auge del suministro de energía solar dominó los cambios en la combinación de fuentes de suministro, señaló la Aie.

El crecimiento global de la demanda energética se moderó hasta el 1,3%, justo por debajo de la media de la década anterior, mientras que el crecimiento de la demanda de gas se ralentizó drásticamente debido a los precios relativamente altos en el primer semestre del año, según la Aie.

Los datos reflejaron un cambio de tendencia a largo plazo, ya que las economías avanzadas registraron su primer aumento anual de las emisiones desde 2018, según la agencia.

Esto fue liderado por EEUU, que dependió en mayor medida de la electricidad generada a partir del carbón ante los elevados precios del gas.

El crecimiento de la demanda energética de EE.UU. alcanzó su segundo nivel más alto desde 2000, excluyendo los años de repunte tras la recesión, impulsado por la fuerte demanda de electricidad de los centros de datos, el sólido crecimiento industrial y las temperaturas más frías, según la Aie. En China, que la Aie clasifica como economía en desarrollo, las emisiones se redujeron, ya que el país lideró la expansión de la capacidad solar. Las emisiones en India descendieron en condiciones económicas normales por primera vez en la historia, tras haber disminuido anteriormente solo en el año de la pandemia de 2020 y durante las crisis del petróleo de la década de 1970, debido en gran medida a una fuerte temporada del monzón y al aumento de la generación de energías renovables.