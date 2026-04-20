Crece el debate en la city por la inflación de los próximos meses, mientras el Gobierno busca blindar los pagos de la deuda

Tras el mal dato de inflación y dudas sobre la velocidad de su desaceleración, el Gobierno busca fortalecer la confianza financiera al empezar a asegurar los pagos de deuda de julio, con respaldo de organismos internacionales. La semana traerá además datos clave de actividad, balanza comercial y señales sobre los créditos bancarios, en un contexto todavía condicionado por la tensión global.

Con una mirada en la micro, y la otra en los mercados, el runrun económico se colmó de opiniones durante los últimos días sobre el dato de inflación , de empleo y salarios, en un momento difícil para el Gobierno que busca cambiar la agenda hacia una mirada de más largo plazo. En paralelo, el Ejecutivo logró encadenar algunas señales positivas desde Washington, con avances en financiamiento y respaldo de organismos internacionales, en un intento por generar confianza de los inversores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a articular un esquema de financiamiento para asegurar los pagos de deuda de julio (de unos u$s4.300 millones), apoyado en garantías de organismos multilaterales que permiten apalancar préstamos con el sector privado. En ese marco, el Banco Mundial (BM) ya confirmó garantías por u$s2.000 millones, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportará unos u$s550 millones. En tanto, el Gobierno espera cerrar un acuerdo similar con la CAF por otros u$s500 millones.

A esto se sumó la aprobación de la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilita un desembolso adicional de u$s1.000 millones una vez que lo convalide el directorio. Así, mientras la discusión pública se concentra en la micro, el Gobierno busca " blindar" con dólares las posibles dudas que puedan generar cambios de expectativas en los mercados.

Al mismo tiempo, vale destacar que el Banco Central (BCRA) continúa comprando reservas, más de u$s6.000 millones en lo que va del año , logrando probablemente superar la meta que se puso de u$s10.000 millones. En el plano financiero, el dólar oficial continuó la tendencia bajista y aumentó la brecha con el techo de la banda a más de 23%, mientras que el blue, a contramano, subió 1,4% semanal y se ubicó en $1.410.

Tras el dato de inflación que marcó un máximo en un año , los bonos CER mantienen el apetito de los inversores, mientras empieza a crecer el atractivo por los Duales. La tasa fija continúa siendo la de peor desempeño con el aumento de la inflación , al confirmarse una persistencia del alza en los precios por más tiempo.

Con relación a los bonos en pesos, Adcap Grupo Financiero señaló que la proyección de inflación ya parece estar incorporada en precios. "Los bonos Boncer superaron en rendimiento en 7% a otros títulos en pesos y en más de 17% a los bonos hard dollar. Tras una suba tan fuerte, vemos señales de agotamiento: en lugar de acelerarse tras el dato de 3,4% superior a lo esperado, los Boncaps tuvieron mejor desempeño. Si bien esperamos una inflación de abril en torno a 2,7% (todavía no completamente descontada, con breakevens en 2,3%–2,4%), creemos que el mercado lo tomaría positivamente, como confirmación de que el proceso de desinflación se está retomando".

Sin embargo, el mercado luce dividido entre dos miradas. Por un lado, prevalece la convicción de que la inflación será más baja en los próximos meses, a medida que se diluya el efecto rezagado del aumento de combustibles registrado en marzo, aunque partiendo de un nivel todavía elevado de precios. Por otro, un sector de los analistas advierte que la inflación podría mantenerse más tiempo en torno al 2% mensual, dificultando una desaceleración más rápida.

En ese marco, desde Epyca Consultores señalaron que el proceso de desinflación se sostuvo inicialmente sobre dos anclas principales: el atraso cambiario y la licuación del salario real, factores que, según su visión, se agotaron en 2025.

“Desde entonces la inflación retomó una dinámica ascendente en paralelo a la recuperación salarial y las tensiones cambiarias. En la actualidad, la combinación de apreciación del tipo de cambio, insuficiente acumulación de reservas y una política monetaria con encajes aún elevados configura un equilibrio frágil. La desaceleración inflacionaria bajo este esquema depende crecientemente de sostener restricciones que afectan la actividad y los ingresos y, en última instancia, la sostenibilidad del propio programa económico”, señaló la consultora que dirige Martín Kalos.

En una línea contraria, desde Grupo IEB remarcaron lo siguiente en su último informe: "Era, sin dudas, esperable que un shock de esta magnitud impactará en precios. Estimamos que en abril continuará el impacto pero –resolución del conflicto mediante– en menor proporción y la tendencia a la baja finalmente se retomará: un tropezón no es caída".

Supermercados Consumo Góndolas Precios Inflación El índice de precios sorprendió en el mes de marzo Mariano Fuchila

En un tono más intermedio, F2 Soluciones Financieras, argumentó en el informe de esta semana que el desafío del Gobierno ahora es "lograr consolidar el apoyo social y para eso será clave conseguir que la inflación vuelva a descender y la actividad no sienta ahogo en los sectores que son más demandantes de mano de obra, para despejar dudas sobre la continuidad y que eso impacte en una baja en el riesgo país, tal que permita al país acceder a financiamiento a más largo plazo a tasas razonables y atraer inversión".

Sin embargo, vale destacar que la tensión sobre el riesgo país parece responder hoy más al contexto global que a factores estrictamente locales. En ese escenario, la sostenida compra de reservas que viene realizando el BCRA podría contribuir a mejorar la percepción sobre la deuda hard dollar y favorecer su rendimiento en los próximos meses.

Más allá de estos debates entre analistas —que no difieren demasiado del clima económico que también se percibe en la calle—, la semana estará atravesada por datos clave para medir el pulso de la economía. En el plano local, se conocerán el EMAE de febrero y el resultado de la balanza comercial, dos indicadores centrales para evaluar la actividad económica.

A su vez, el foco del mercado estará puesto en la encuesta de condiciones crediticias del BCRA, que dará cuanta sobre cómo están evolucionando las condiciones de acceso al crédito -oferta y demanda- según la percepción de los bancos, y qué tendencia esperan para el corto plazo, en momentos en que los niveles de mora para las familias se encuentra en máximos de 22 años (arriba del 11%). También se realizará el viernes un nuevo llamado a licitación por parte del Tesoro.

En el frente externo, la atención volverá a concentrarse en la guerra de Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, la temporada de balances corporativos de compañías relevantes y las ventas minoristas de Estados Unidos, dato que podría aportar señales sobre la fortaleza de la economía norteamericana.

La agenda económica y financiera de la semana:

Lunes 20/4

INDEC publica el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) con datos a marzo de 2026.

Martes 21/4

INDEC difunde los resultados de las encuestas a supermercados, mayoristas y al sector industrial, con sus expectativas para los próximos tres meses.

EEUU da a conocer las ventas minoristas de marzo.

Miércoles 22/4

INDEC publica el dato de actividad (EMAE) de febrero y los indicadores de condiciones de vida de los hogares (EPH) del segundo semestre de 2025.

Reino Unido da a conocer el IPC de marzo.

EEUU: se conocen balances corporativos de Philip Morris International, AT&T, Boeing, Moody's y Tesla.

Jueves 23/4

BCRA publica los resultados de la encuesta de condiciones crediticias.

INDEC difunde las cifras de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings de febrero.

EEUU: balances corporativos de Nokia, American Express e Intel.

Viernes 24/4