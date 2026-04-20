¿Chau plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, lunes 20 de abril + Seguir en









Las tasas que ofrecen los bancos muestran cambios y reavivan la duda sobre la conveniencia del plazo fijo frente a otras opciones.

La herramienta tradicional que eligen los pequeños ahorristas sigue a la baja. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a estar bajo la lupa en la Argentina. Con una economía marcada por la inflación y los movimientos de tasas, muchos ahorristas se preguntan si todavía conviene dejar el dinero inmovilizado 30 días o salir a buscar alternativas. La referencia clave sigue siendo la tasa nominal anual (TNA) que publican las entidades financieras.

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En los últimos meses, los bancos ajustaron sus rendimientos en línea con las decisiones de política monetaria. El dato no pasa desapercibido: una baja en las tasas impacta de lleno en el rendimiento real, sobre todo en un contexto donde los precios siguen subiendo.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito La herramienta oficial para comparar estas tasas es el relevamiento que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que permite ver cuánto paga cada banco por depósitos a 30 días. Aun así, la decisión no es tan simple. El plazo fijo sigue siendo una opción de bajo riesgo, pero la rentabilidad depende de varios factores, como la evolución de la inflación y la estabilidad del sistema financiero.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 20 de abril Según los datos disponibles del Banco Central para depósitos a 30 días en pesos, los principales bancos ofrecen tasas que se ubican, en promedio, en torno al 21% TNA para clientes minoristas. Este rango puede variar según el monto invertido y si el usuario opera de manera digital o presencial.

plazo fijo inversiones Depositphotos Estos porcentajes ofrecen los principales bancos del país este lunes 20 de abril:

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 16,5%

: 16,5% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 21,5%

: 21,5% Banco Credicoop : 19,5%

: 19,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

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