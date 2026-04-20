La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

El sector acumula una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026. ADIMRA advirtió por la falta de demanda interna, caída del empleo y márgenes cada vez más ajustados.

El mercado laboral del sector también continuó deteriorándose durante marzo.

La industria metalúrgica volvió a cerrar un mes en rojo y profundizó las señales de fragilidad que arrastra desde comienzos de año. En marzo, la actividad registró una caída del 4,1% interanual, aunque mostró una mejora mensual de 1,5% frente a febrero, de acuerdo con el relevamiento difundido por la ADIMRA.

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Con este resultado, el sector acumuló una contracción del 6,9% durante el primer trimestre de 2026, reflejando un escenario todavía recesivo para una de las principales ramas industriales del país. Si bien el dato mensual marcó una recuperación parcial respecto del piso observado en febrero, desde el sector advierten que la mejora todavía luce insuficiente para modificar una tendencia general signada por la baja demanda, la caída del empleo y el fuerte retroceso en la utilización de la capacidad productiva.

Uno de los indicadores más sensibles del informe volvió a ser el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 41,8%. Se trata del registro más bajo de los últimos cuatro años y representa una caída de 5,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025.

El dato refleja que más de la mitad del aparato productivo metalúrgico permanece ocioso, una situación que impacta de manera directa en la rentabilidad empresaria, la inversión y el sostenimiento de puestos de trabajo.

Desde el punto de vista sectorial, marzo mostró una nueva mayoría de rubros con variaciones negativas.

El dato refleja que más de la mitad del aparato productivo metalúrgico permanece ocioso

Los descensos más pronunciados se registraron en:

Otros Productos de Metal (-6,7%)

Bienes de Capital (-6,6%)

Equipamiento Médico (-6,5%)

Equipo Eléctrico (-5,8%)

Fundición (-3,2%)

La caída en bienes de capital es especialmente observada por el mercado, ya que suele funcionar como termómetro del nivel de inversión productiva.

En contraste, algunos segmentos lograron sostener una evolución positiva, entre ellos:

Autopartes (+2,1%)

Carrocerías y Remolques (+2,0%)

Maquinaria Agrícola (+1,8%)

En estos casos, la mejora respondió en parte a nichos específicos de demanda y a una base comparativa más baja.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 10.03.58 (1) Tres segmentos lograron sostener una evolución positiva

Empleo en retroceso

El mercado laboral del sector también continuó deteriorándose durante marzo. Según ADIMRA, el empleo metalúrgico cayó 0,4% frente a febrero y mostró una retracción del 2,6% en la comparación interanual. La dinámica confirma que la debilidad productiva comienza a trasladarse con mayor intensidad a las plantillas laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En las principales provincias metalúrgicas del país, todas mostraron caídas interanuales de actividad durante marzo.

Los mayores retrocesos se registraron en:

Buenos Aires: -5,6%

Córdoba: -3,1%

Entre Ríos: -1,7%

Mendoza: -0,7%

Santa Fe: -0,3%

Buenos Aires y Córdoba, dos de los principales polos fabriles del país, explicaron buena parte del retroceso general.

La advertencia empresaria

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”. Además, remarcó que las empresas enfrentan una coyuntura crítica, con márgenes cada vez más ajustados y pocas señales de recuperación en el corto plazo.

“La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”, afirmó.

La metalurgia es una actividad estratégica por su vínculo con la producción automotriz, maquinaria, construcción, energía, equipamiento médico e infraestructura. Por eso, la continuidad de indicadores negativos es seguida de cerca como señal de la salud general del entramado industrial.

Aunque marzo mostró una leve mejora mensual, los números del trimestre evidencian que el sector todavía no encuentra un punto de inflexión y continúa operando muy por debajo de su potencial histórico.