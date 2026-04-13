La Unión Europea acelera su apuesta por las renovables en medio de la crisis energética

En apenas 44 días de crisis, la UE sumó más de 22.000 millones de euros adicionales a su factura energética. El bloque llama a incrementar el desarrollo de renovables.

El mensaje llega tras semanas de extrema volatilidad en los mercados energéticos, marcada por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y el impacto directo en el suministro global de petróleo y gas.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias sobre el mercado energético global volvieron a exponer una debilidad estructural de Europa: su alta dependencia de los combustibles fósiles importados. En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó una advertencia contundente y delineó un giro estratégico: acelerar la transición hacia fuentes de energía “de producción nacional”, especialmente renovables y nuclear.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mensaje llega tras semanas de extrema volatilidad en los mercados energéticos, marcada por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y el impacto directo en el suministro global de petróleo y gas. Según datos oficiales, en apenas 44 días de crisis, la Unión Europea sumó más de 22.000 millones de euros adicionales a su factura energética, sin recibir mayor volumen de energía.

Von der Leyen fue clara al describir el escenario: Europa está pagando más por lo mismo —o incluso por menos—. “Estamos abonando un precio muy alto por nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles”, señaló en Bruselas, en una declaración que refleja la creciente preocupación dentro del bloque.

El dato es contundente: el encarecimiento de las importaciones energéticas no estuvo acompañado por un aumento en el abastecimiento. Esto evidencia que el problema no es solo de oferta, sino también de vulnerabilidad ante shocks externos, en un mercado global altamente condicionado por tensiones geopolíticas.

La crisis actual se originó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, lo que derivó en una interrupción parcial del tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos. Aunque recientemente se anunció una tregua, las negociaciones siguen estancadas y el riesgo de nuevas disrupciones persiste.

buque indio en el estrecho de ormuz

Renovables y nuclear: la apuesta estratégica

Frente a este escenario, la Comisión Europea busca acelerar un cambio de paradigma. La estrategia que será presentada en los próximos días apunta a fortalecer la producción energética interna del bloque, con eje en fuentes renovables y energía nuclear.

“Contamos con electricidad producida en Europa”, afirmó Von der Leyen, al destacar que el continente dispone de capacidades propias que pueden reducir la dependencia externa. En ese sentido, sostuvo que la política de descarbonización no solo sigue vigente, sino que cobra mayor relevancia en un contexto de crisis.

El enfoque es doble: por un lado, reducir la exposición a mercados internacionales volátiles; por otro, avanzar en la transición energética con criterios de seguridad y competitividad.

Seguridad energética: el nuevo eje de la política europea

La guerra en Medio Oriente volvió a instalar el concepto de “seguridad energética” como prioridad política. Para Bruselas, ya no se trata solo de reducir emisiones, sino de garantizar abastecimiento estable y precios previsibles.

Von der Leyen subrayó que cualquier acuerdo en la región deberá contemplar no solo el programa nuclear iraní, sino también la libre navegación en el estrecho de Ormuz, un factor clave para la estabilidad del mercado energético global.

“El restablecimiento de la libertad de navegación es de suma importancia para nosotros”, remarcó.

Medidas de corto plazo: reservas, subsidios y coordinación

Mientras avanza la estrategia de largo plazo, la Unión Europea también trabaja en medidas inmediatas para contener el impacto de la crisis. Entre ellas, se destacan:

Coordinación entre los 27 Estados miembros para el llenado de reservas de gas.

Posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

Mayor flexibilidad en las reglas de ayudas estatales para sostener a empresas y consumidores.

Impulso a políticas de ahorro energético.

Además, la Comisión buscará acelerar la aprobación de una legislación clave sobre redes eléctricas, que facilitaría la integración de energías renovables en el sistema.

Un contexto global incierto

El endurecimiento del escenario energético no se limita a Europa. La crisis derivada del conflicto con Irán generó un fuerte impacto global, con subas abruptas en los precios del petróleo y el gas, seguidas de correcciones tras el anuncio de la tregua.

Sin embargo, los analistas coinciden en que la volatilidad llegó para quedarse. La persistencia del riesgo geopolítico, sumada a los daños en infraestructura energética y las disrupciones logísticas, impide una normalización rápida del mercado.

En ese marco, la decisión de Europa de acelerar su transición energética aparece no solo como una política ambiental, sino como una respuesta económica y estratégica a un mundo cada vez más inestable.

El desafío estructural: menos dependencia, más resiliencia

La crisis actual dejó una enseñanza clara para la Unión Europea: la dependencia de fuentes externas puede convertirse en un factor crítico en contextos de conflicto. Por eso, el giro hacia energías de producción nacional no es solo una apuesta a futuro, sino una necesidad inmediata.

El desafío será doble. Por un lado, avanzar en inversiones que permitan escalar la capacidad renovable y nuclear. Por otro, sostener la competitividad de la economía en un contexto de costos energéticos elevados.

Con la guerra en Medio Oriente aún sin resolución definitiva, Europa enfrenta un escenario complejo. Pero también una oportunidad: transformar una crisis en un punto de inflexión hacia un sistema energético más autónomo, estable y resiliente.