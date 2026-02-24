Aumenta la luz en la provincia de Buenos Aires: aprueban suba de entre el 12% y el 17% + Seguir en









El Gobierno bonaerense aprobó el recálculo de los cuadros tarifarios de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES. Se incorporan los nuevos precios del MEM y el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes la actualización de las tarifas de entre el 12 y el 17% eléctricas mediante la Resolución N° 102, publicada en el Boletín Oficial del distrito

La medida aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios de la Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP), la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA), la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), así como de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

Según se detalla en la resolución, se incorporan los precios estacionales de la energía y potencia mayorista, los precios estabilizados de los servicios adicionales y transporte, y el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución N° 22/2026.

Traslado de precios y nuevo esquema de subsidios La norma provincial también adecúa los cuadros tarifarios al Decreto Nacional N° 943/2025, que creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y eliminó la segmentación en tres niveles de ingresos establecida en 2022, unificando a los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales con asistencia.

No obstante, el texto oficial señala que, ante la falta de implementación plena del nuevo padrón del ReSEF, se habilita a los distribuidores a recuperar las diferencias generadas entre el 16 y el 31 de enero de 2026 a través del Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Además, en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente, se dispuso una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), así como de los cargos correspondientes al Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el propio CTT. Desde cuándo rige el aumento La resolución establece distintos momentos de aplicación: Los valores vinculados a los precios mayoristas nacionales rigen para los consumos a partir del 1° de febrero de 2026 .

La actualización del VAD y cargos asociados regirá a partir del 1° de marzo de 2026. De acuerdo con la información difundida oficialmente, el impacto estimado en la factura final será de entre 12% y 17%, según se trate de usuarios residenciales sin subsidio o con subsidio, respectivamente. A modo de ejemplo, se indicó que un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar $46.100 mensuales a $52.000 (con impuestos), mientras que un usuario con subsidios pasará de $28.500 a $33.300 mensuales (con impuestos). Los incrementos se verán reflejados en los consumos de febrero y marzo y impactarán en las facturas que los usuarios recibirán entre marzo y abril. El recálculo de los cuadros tarifarios fue efectuado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), conforme lo previsto en la Ley N° 11.769 de Marco Regulatorio Eléctrico y en los contratos de concesión provinciales y municipales.