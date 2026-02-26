YPF Luz inauguró el Parque Eólico CASA en Olavarría: u$s80 millones y 63 MW renovables + Seguir en









Se trata de un proyecto que combina autogeneración para Cementos Avellaneda y suministro renovable para clientes industriales.

Los 9 aerogeneradores tienen una altura aproximada a 200 metros cada uno, similar a la altura de tres Obeliscos. YPF Luz

YPF Luz inauguró el Parque Eólico CASA, un desarrollo de autogeneración de energía renovable ubicado en la planta de Cementos Avellaneda en la ciudad de Olavarría. El proyecto demandó una inversión de u$s80 millones y aporta 63 MW de potencia instalada, consolidando la estrategia de expansión renovable de la empresa.

El parque está integrado por nueve aerogeneradores Nordex Delta 4000, cada uno con una potencia de 7 MW y una altura total cercana a los 200 metros, equivalentes a la altura de tres Obeliscos juntos.

De la capacidad total, 28 MW se destinan al autoabastecimiento de la planta cementera, mientras que los 35 MW restantes se inyectan al sistema para clientes industriales de YPF Luz a través del Mercado a Término.

YPF Luz Parque Eólico CASA en Olavarría energías renovables La potencia máxima de cada aerogenerador es de 7 MW cada uno, superando así a la potencia de los aerogeneradores del Parque Eólico General Levalle, también de YPF Luz. YPF Luz Acto de inauguración y objetivos del proyecto El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la subsecretaria de Minería bonaerense, Laura Delgado, y el intendente Maximiliano Wesner, junto a los CEOs de ambas compañías.

Durante la inauguración, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, destacó que el proyecto “refleja el compromiso con el crecimiento de la matriz energética del país” y subrayó que el desarrollo demuestra la capacidad de la empresa para adaptar soluciones de abastecimiento a las necesidades específicas de sus clientes.

Por su parte, el CEO de Cementos Avellaneda, José Luis Maestri, afirmó que la puesta en marcha del parque “representa un paso más en el propósito de impulsar el progreso responsable”, al tiempo que refuerza la estrategia de reducción de la huella ambiental de la compañía en línea con sus metas de descarbonización al 2030. Más capacidad renovable y nuevos proyectos en cartera Con la entrada en operación del Parque Eólico CASA, YPF Luz alcanza una capacidad instalada total de 3,5 GW, de los cuales 819 MW corresponden a generación renovable. En paralelo, la compañía prevé continuar durante 2026 con el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos el Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza y una iniciativa de almacenamiento con baterías en el Gran Buenos Aires, reforzando su posicionamiento en la transición energética del país. YPF Luz Parque Eólico CASA en Olavarría energías renovables La construcción del parque eólico implicó la generación de empleo local de 150 personas contratadas en pico de obra. YPF Luz Datos del Parque Eólico CASA Genera 63 MW de potencia de fuente renovable.

Energía equivalente a más 72.000 hogares argentinos.

Superficie: 450 hectáreas.

Sactor de capacidad: 47.2%.

Energía generada: 260.000 MWh/año aprox.

Inversión: u$s80 millones.

Generación de empleo local directo en pico de obra: 150 personas contratadas, impulsando así la economía local.

Contratación de 50 empresas locales: metalúrgica, traslados, hotelería, corralón, alimentos, etc. Características de cada aerogenerador Componentes: 27 palas en total, de 79,7 metros de altura cada una. Tecnología Nordex Delta 4000.

Aerogeneradores: 9 en total, con una altura aproximada a 200 metros cada uno, similar a la altura de tres Obeliscos.

Potencia máxima: 7 MW cada uno, superando así a la potencia de los aerogeneradores del Parque Eólico General Levalle, también de YPF Luz.