Jorge Macri abre sesiones en CABA: con foco en seguridad, obras y recorte de impuestos, sale a rivalizar con LLA

El alcalde inaugurará el 29° período de la Legislatura de la era autónoma de la Ciudad. La centralidad del discurso estará puesto en el orden del espacio público y el combate contra la inseguridad, pero también hará foco en la inversión en infraestructura y movilidad.

Horas después del encendido discurso de Javier Milei en el Congreso, Jorge Macri abrirá este lunes por la mañana el 29° período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña . Será el tercer año parlamentario bajo su mandato, en el que el oficialismo –en debilidad legislativa-deberá trabajar a destajo para hacer avanzar la agenda gubernamental. El jefe de Gobierno endurece la marca PRO, apela a la doctrina de “cero tolerancia” en seguridad y vuelve al macrismo línea fundadora para dar batalla contra La Libertad Avanza , el peronismo y el larretismo de cara al 2027.

El inicio de la jornada está previsto para las 9.30hs, aunque se espera que el alcalde tome la palabra cerca de las 10am para, en un primer tramo, defender lo que fue el segundo año de su gestión, marcada por fuertes reformas internas que implicaron recortes en áreas, direcciones y secretarías. Durante los últimos dos años, el GCBA eliminó cerca de 10 mil contratos. En la semana previa, el Gobierno porteño anunció la apertura de retiros voluntarios para reducir la planta permanente de empleados administrativos, tal como había anticipado Ámbito el año pasado.

Durante el discurso de esta jornada, se espera que Macri haga un breve repaso sobre los indicadores económicos de la Ciudad y de las medidas tomadas para favorecer al contribuyente . En el último año, se registró -por un lado- una baja de más de 10 puntos de la pobreza y -por otro- un aumento de las personas sin hogar, mientras que, en paralelo, debieron cerrar unas dos mil empresas radicadas en el distrito producto de la caída del consumo y del ajuste aplicado por Milei. El jefe de Gobierno destacará la eliminación de impuestos -Ingresos Brutos para no profesionales- y su política de costo cero para trámites, además de la moratoria.

"Va a haber un párrafo importante sobre el endurecimiento en la agenda de seguridad" , señaló una fuente con despacho en Uspallata respecto a otro pasaje del discurso. Ocurre que en el último tiempo el jefe porteño profundizó su política de orden y control del espacio público, que abarca también la lucha contra la inseguridad y la implementación de desalojos de propiedades usurpadas. "Hará foco también en el reordenamiento de los espacios públicos, lo que permite que hoy la Ciudad esté más cuidada", aseguran.

A principios de la semana pasada, el intendente porteño brindó una conferencia de prensa en la que presentó el Mapa del Delito 2025 y donde destacó una caída de los índices de criminalidad de casi un 30% en 2025. “La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, afirmó junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

La gestión actual está cruzada por cuatro pilares centrales. Y sobre ello hará foco en su discurso de este lunes. "Hoy los ejes de Cuidado, Orden Público, Seguridad y Limpieza son primordiales", afirman desde la sede porteña. Dentro de los que se encuentran Educación y Salud. El primero, marcado por una fuerte reforma educativa que incluye inversión (20% del Presupuesto), pero también cambios en la currícula y la implementación de huellas digitales obligatorias para docentes. La política sanitaria es considerada como “uno de los grandes logros de la gestión, sobre todo de este último año" y “una prioridad” para Macri: invertirá 16,5% del total presupuestado.

En Infraestructura y Movilidad habrá un repaso por las obras de la autopista Dellepiane, el Puente Labruna y el Anillo de la calle Pampa, aún en desarrollo. En el Ejecutivo porteño sacan chapa del plan y se diferencian de otras jurisdicciones e incluso de Nación, donde la parálisis es la norma. "Tenemos un presupuesto equilibrado por quinto año consecutivo y un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”, destacan. Macri también hablará del avance de la licitación del subte F, para la cual se desembolsarán entre u$s1.350 y u$s1.500 millones. Las tareas de construcción del primer tramo están previstas para el segundo semestre.

La autonomía porteña será otro punto que cruzará el discurso del jefe de Gobierno, con un foco puesto en el reclamo por los fondos que Nación le adeuda en materia de coparticipación: la deuda acumulada desde agosto supera los $550.000 millones, pero también reclaman otros u$s6.000 millones. En ese párrafo, se espera que hable del traspaso de la Justicia Laboral al ámbito porteño y de la creación del Servicio Penitenciario.

legislatura porteña jura de legisladores LegisCABA

La pelea por la agenda parlamentaria en la nueva Legislatura de CABA

Luego de un inicio de gestión tambaleante y con fuertes críticas, en CABA consideran que en 2025 hubo cambios fuertes a nivel interno y que actualmente la gestión "está encauzada", lo que le permite a Macri profundizar sobre la agenda propia y volver a construir la marca PRO para reconquistar al antiperonismo que migró hacia los violetas.

En la nueva composición de la Legislatura tras las elecciones de mayo del año pasado, el oficialismo no la tendrá fácil. Al igual que el año pasado, tendrá que negociar para lograr aprobar las leyes que envíe el jefe de Gobierno. El bloque de Vamos por Más, conducido ahora por Lospennato, contará en el recinto con 12 miembros luego de sumar a Pablo Donati, representante de la bancada afín a Ricardo López Murphy. Será la tercera fuerza legislativa.

Por encima de los amarillos se ubicará Fuerza Buenos Aires (PJ), conducidos por Claudia Neira, que tras la elección de mayo sumó dos miembros: ostentará 20 legisladores. Los libertarios seguirán bajo el ala de Pilar Ramírez pero con mayor presencia: serán 14. La semana pasada confirmaron la incorporación de Sandra Rey, exintegrante del bloque larretista de Confianza y Desarrollo por el MID.

Por debajo del oficialismo aparecerán los representantes del exjefe de Gobierno (bloque que lidera Emmanuel Ferrario y que integran Larreta y Graciela Ocaña) con siete integrantes, Ciudadanos Unidos/UCR con cinco, el Frente de Izquierda con dos. Cierra Transformación, de Eugenio Casielles, con uno.

En ese contexto, todavía siguen abiertas las discusiones entre el PRO y la oposición por la conformación de las comisiones. En reuniones formales que tuvieron lugar esta semana, el peronismo, como primera minoría, y los representantes de LLA trasladaron sus pretensiones al oficialismo. Es de esperar que los amarillos se queden con las más importantes, aunque la oposición discutirá por sus porciones.