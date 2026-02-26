Récord histórico: YPF alcanzó los u$s 5.000 millones de EBITDA, el más alto de los últimos diez años + Seguir en









La petrolera registró el mejor desempeño operativo de la última década en el segundo año del Plan 4x4, en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo.

YPF alcanzó los u$s 5.000 millones de EBITDA, el más alto de los últimos diez años.

YPF presentó sus resultados correspondientes a 2025 y alcanzó el mejor desempeño operativo de los últimos diez años, en el marco del segundo año de implementación del Plan 4x4. La compañía reportó un EBITDA ajustado de u$s 5.000 millones, en un contexto de caída de precios internacionales, lo que refuerza el impacto de su estrategia operativa y financiera.

Durante el año pasado, las inversiones totalizaron u$s 4.477 millones, de los cuales el 72% se destinó al desarrollo no convencional, principalmente en Vaca Muerta. La producción de shale promedió los 165.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 35%. En diciembre, la producción alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43% más que en el mismo mes de 2024.

Actualmente, el shale oil representa el 70% de la producción total de petróleo de la compañía y permitió compensar la declinación de campos maduros. Según informó la empresa, la combinación entre mayor producción no convencional y la salida de activos convencionales redujo el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre frente al mismo período del año anterior.

YPF La petrolera registró el mejor desempeño operativo de la última década en el segundo año del Plan 4x4, aun en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo. En cuanto las reservas de shale P1 de Vaca Muerta alcanzaron los 1.128 millones de barriles equivalentes, con un crecimiento del 32% interanual. Representan el 88% del total de reservas de YPF y la tasa de reemplazo fue de 3,2 veces, es decir, más del triple de lo producido en el año.

Ventas, tecnología y estrategia de activos En el segmento downstream, las ventas de combustibles crecieron un 3% interanual y las refinerías registraron niveles récord de procesamiento en el último trimestre, con mejora de márgenes.

La compañía avanzó en su transformación tecnológica con la inauguración de siete centros Real Time Intelligent Centers (RTICs), orientados a optimizar la toma de decisiones operativas. En cuanto al manejo de activos, YPF concretó la venta de participaciones no estratégicas, como su subsidiaria Profertil y el yacimiento Manantiales Behr, por más de u$s 1.000 millones . Además, en enero de 2026 firmó un acuerdo de intercambio de activos con Pluspetrol para reforzar su posicionamiento en áreas clave vinculadas al proyecto Argentina LNG. En febrero de 2026, YPF suscribió junto a Eni y XRG un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para avanzar en un proyecto integrado de gas natural licuado con capacidad de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). Finalmente, en el plano financiero, la petrolera obtuvo financiamiento por u$s 3.700 millones durante 2025, lo que le permitió sostener su ambicioso plan de inversiones, especialmente en el desarrollo de Vaca Muerta.

