Escala la tensión en Medio Oriente con más bombardeos de Israel sobre Beirut y Teherán

La ofensiva abrió un nuevo frente tras el ataque contra Irán. Hubo 149 heridos y drones israelíes sobrevolaron la capital libanesa.

Israel lanzó una ofensiva aérea sobre Beirut y el sur de Líbano que dejó al menos 31 muertos y 149 heridos , según el Ministerio de Salud libanés, en respuesta al lanzamiento de misiles y drones de Hezbolá contra la ciudad israelí de Haifa , en un nuevo frente de guerra en Medio Oriente.

El ataque se produce luego de la ofensiva combinada de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado, que amplió el conflicto regional. La noche del domingo, Hezbolá (grupo chiita respaldado por Teherán) disparó proyectiles hacia territorio israelí. Horas después, la aviación israelí respondió con bombardeos masivos.

Los ataques israelíes impactaron principalmente en los suburbios del sur de Beirut , bastión histórico de Hezbolá, así como en zonas cercanas al aeropuerto internacional. Durante la madrugada se escucharon explosiones en distintos puntos de la capital, mientras edificios resultaban dañados y vecinos escapaban de los barrios alcanzados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que realizaron un “ataque preciso” contra un alto miembro de Hezbolá en Beirut. Además, confirmaron que la operación forma parte de una ofensiva más amplia.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sostuvo: "No estamos sólo a la defensiva, ahora vamos a la ofensiva" , y añadió: "Necesitamos prepararnos para varios días de combate".

ssstwitter.com_1772461153000

Evacuaciones y advertencias en el sur

Israel ordenó la evacuación de más de 50 pequeños poblados en el sur de Líbano, donde también concentró sus ataques. Según el Ministerio de Salud libanés, hasta el momento la cifra oficial es de 31 muertos y 149 heridos.

Hezbolá justificó el lanzamiento de cohetes y drones como represalia por el supuesto asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. Desde Israel, el Ejército afirmó que sus bombardeos tuvieron como objetivo posiciones del grupo miliciano, mientras que proyectiles disparados desde Líbano cayeron en zonas abiertas del norte israelí.

Drones y vigilancia sobre la capital

El zumbido constante de drones marcó la mañana en Beirut. Se detectaron vehículos aéreos no tripulados israelíes, incluidos modelos como el Hermes 450, sobrevolando la ciudad y Dahieh, el bastión sureño de Hezbolá.

ssstwitter.com_1772461384987

Se trata principalmente de aeronaves de reconocimiento y vigilancia que apoyan la denominada “campaña ofensiva” contra objetivos del grupo chiita. Aunque Hezbolá ya no tiene la capacidad militar que ostentaba antes de la guerra de hace 18 meses, sus vínculos ideológicos, religiosos y financieros con Irán lo colocan nuevamente en el centro de un conflicto regional que involucra a casi todos los actores de Medio Oriente.

El escenario deja abierta la posibilidad de varios días más de combates y profundiza la inestabilidad en una región ya tensionada por la ofensiva contra Irán y la creciente confrontación indirecta entre Teherán e Israel.