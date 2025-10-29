Elevan los estándares mínimos de eficiencia energética para equipos de aire acondicionado







A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía actualizó los requisitos de eficiencia para uno de los electrodomésticos más usados por los usuarios, con el objetivo de promover el uso racional y sostenible de la energía.

El Gobierno elevó los estándares mínimos de eficiencia energética.

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 426/2025 de la Secretaría de Energía, estableció nuevos estándares mínimos de eficiencia energética para los equipos de aire acondicionado con capacidad de hasta 10,5 kilovatios, en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE).

La norma, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, fija un Índice de Eficiencia Energética Estacional (IEEE) mayor a 5,60 para el modo refrigeración y un Coeficiente de Performance (COP) superior a 3,40 para equipos divididos y 3,20 para equipos compactos en modo calefacción, de acuerdo con la Norma IRAM 62406:2019.

Según la resolución, la actualización busca reducir el consumo eléctrico, optimizar la infraestructura energética y fomentar prácticas de consumo más eficientes y sostenibles. La medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

