Últimos días de octubre 2025 para aprovechar los reintegros de Cuenta DNI







Descubrí todos los beneficios disponibles de la billetera virtual para aprovechar antes de que termine el mes.

Los beneficios de Cuenta DNI se actualizarán el próximo mes.

Durante todo este mes, el Banco Provincia ofreció una gran cantidad de descuentos para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Estos se mantienen vigentes hasta el 31 de octubre, ya que con la llegada de noviembre, estos recibirán la actualización mensual.

Para poder acceder a las promociones de la aplicación, los usuarios deberán registrar una cuenta, para lo que no deben ser clientes de la entidad financiera necesariamente. Tendrán que completar un formulario con sus datos personales, escanear sus DNI y validar su identidad con una foto.

Cuenta DNI octubre 2025 Cuenta DNI: descuentos vigentes en octubre 2025 Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.