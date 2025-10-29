YPF compró el 100% de Refinor y controlará el poliducto clave entre Tucumán y Córdoba

La petrolera estatal adquirió la mitad que le faltaba a Hidrocarburos del Norte y busca optimizar la logística de combustibles en el norte argentino.

YPF concretó la adquisición de la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinería del Norte S.A. (Refinor), y pasó a controlar el 100% del capital social de la compañía, que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino.

La operación se formalizó este 28 de octubre, según informó la empresa estatal en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El precio total de la transacción ascendió a u$s25,2 millones . Hasta el momento, YPF poseía la mitad del paquete accionario y la otra parte pertenecía a Hidrocarburos del Norte S.A., firma del Grupo Integra.

Con esta compra, YPF consolida el control total de Refinor, que seguirá operando dentro del grupo y gestionando la infraestructura clave de la región. “Esta operación es estratégica para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA ”, destacó la empresa que preside Horacio Marín .

El poliducto, de unos 1.100 kilómetros de extensión, vincula la refinería de Campo Durán , en Salta, con la terminal de Montecristo, en Córdoba. Esta infraestructura abastece a plantas intermedias y es considerada estratégica para el transporte de combustibles líquidos que abastecen al Noroeste argentino.

Refinor, con sede en la provincia de Salta, opera la única refinería del norte del país. El complejo procesa alrededor de 4.000 metros cúbicos diarios de crudo y más de 20 millones de metros cúbicos de gas por día , con productos derivados como gasoil, naftas y gas licuado de petróleo.

Además, la compañía administra una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. “A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región. La compañía trabajará para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor”, señaló la petrolera.

De acuerdo con la información remitida a la CNV, el valor contable de Refinor al 30 de junio de 2025 era de u$s84,8 millones, con pasivos por u$s108 millones. La empresa tiene como objeto la industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos, la explotación comercial de refinerías y el transporte y comercialización de productos derivados.

La integración de Refinor bajo control total de YPF busca reforzar la seguridad operativa y la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de combustibles en el norte argentino. La operación también otorga a la compañía un control unificado sobre la red logística que vincula el Noroeste con el centro del país, consolidando la posición de Montecristo como eje del abastecimiento energético regional.

Hidrocarburos del Norte pertenece al Grupo Integra, un holding argentino con intereses en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Con la salida del grupo privado, YPF se convierte en único accionista y administrador del sistema que conecta las operaciones de transporte, refinación y despacho en la región.

Expansión logística y control regional

El control total de Refinor también le permitirá a YPF avanzar en la modernización del sistema de transporte y almacenamiento de combustibles en el norte argentino. La compañía prevé reforzar la capacidad operativa del poliducto y optimizar la distribución hacia terminales secundarias y estaciones de servicio.

Fuentes del sector señalaron que el objetivo de la petrolera es integrar la red logística bajo un esquema unificado de control, con mejoras tecnológicas y de trazabilidad que reduzcan costos y aseguren el abastecimiento de gasoil y naftas en provincias del NOA y el norte de Córdoba.