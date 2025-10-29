Tragedia en Quilmes: un niño está internado con muerte cerebral luego de que se le cayera encima un arco de handball







El accidente ocurrió cuando el menor se trepó a un arco que no estaba amurado y este se desplomó. El niño fue trasladado al Hospital El Cruce, donde permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió en el ﻿predio Los Mates, del club Argentino de Quilmes.

Un niño de ocho años permanece internado en estado crítico en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, tras sufrir un grave accidente en el Club Argentino de Quilmes, donde un arco de handball se le cayó encima durante un entrenamiento. Según confirmaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el menor se encuentra con muerte cerebral.

El hecho ocurrió el martes por la noche en el predio Los Mates, ubicado en el este de Quilmes, perteneciente al club Argentino de Quilmes. El niño practicaba básquet y, en circunstancias aún no esclarecidas, se habría trepado al arco de una cancha multipropósito. La estructura, que no estaba amurada, cedió y cayó sobre él, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Cómo esta la salud del niño Testigos indicaron que el accidente se produjo luego del entrenamiento, cuando el chico permanecía jugando junto a otros compañeros. De inmediato, fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia intracraneal y una lesión otorrinofaríngea. Poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser derivado de urgencia a un centro de mayor complejidad.

En las últimas horas, el menor fue intervenido quirúrgicamente por una complicación abdominal, aunque su cuadro continuó empeorando. Finalmente, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, donde se confirmó que presenta muerte cerebral, según informaron fuentes sanitarias provinciales.

En señal de duelo, el Club Argentino de Quilmes anunció 48 horas de luto y el cierre de sus instalaciones como muestra de respeto y acompañamiento a la familia del herido y a la comunidad afectada por la tragedia.

“Un alumno lleno de luz que hoy está pasando por un momento muy difícil”, expresaron desde la organización de básquet del club, que convocó a una cadena de oraciones en apoyo a la familia del niño y a toda la comunidad deportiva afectada.