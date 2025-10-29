Juicio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de uno de los Sena por filmar en la sala







Fue durante la segunda audiencia del juicio. Este miércoles se dio un proceso privado para elegir a los jurados.

La causa de Cecilia Strzyzowski se remonta a 2023.

Tras el inicio del juicio por el caso de Cecilia Strzyzowski, detuvieron al abogado de uno de los miembros de la familia Sena. El letrado fue intervenido por filmar en la sala, debido a que el proceso está atravesando una audiencia privada donde se seleccionarán a los jurados.

El juicio comenzó ayer martes y los implicados de la familia Sena corresponden a:

César, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas ;

; Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como coautores del mismo delito. Juicio por Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de uno de los Sena por filmar en la sala Se trata del abogado Nicolás Boniardi Cabra, quien integra el equipo Ricardo Osuna, defensor del líder del clan Sena, durante la segunda jornada del juicio este miércoles. La información la confirmó el propio Osuna a TN.

Efectivos de la Policía le secuestraron el celular con el que se realizó las filmaciones y Boniardi quedó demorado. Poco después, fue liberado, pero no continuó participando del proceso que sigue adelante para conformar el jurado popular.

El mismo estará compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas y emitir el veredicto sobre los siete imputados.

