El Fondo de Garantía CFI emitió su primer aval en el mercado de capitales

Por primera vez, el Fondo de Garantía CFI (perteneciente al Consejo Federal de Inversiones ) participó como avalista en una emisión de Obligaciones Negociables (ON) para respaldar a la empresa Vitalcan e ingresó al mercado de capitales. La operación marca un hito para el organismo, que incorpora una nueva herramienta destinada a impulsar el financiamiento productivo de pequeñas y medianas empresas en todo el país.

La empresa buscaba captar u$s3 millones y tuvo ofertas por u$s4,3 millones, 43% más de lo previsto. De esta manera, se puede ver reflejado el interés del mercado en proyectos productivos con respaldo de CFI, con una mayor garantía.

La colocación, a una tasa del 9,5% en dólares, se realizó en línea con los parámetros del prospecto y los estándares del mercado financiero argentino.

Una vez que se concretó la operación, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe , señaló que “el financiamiento productivo es clave para el desarrollo federal. Desde el CFI trabajamos para que las pymes de todas las provincias puedan acceder al mercado de capitales con herramientas que les den respaldo y confianza. Esta primera operación garantizada en el mercado de capitales, representa un paso fundamental para consolidar un sistema financiero más inclusivo y orientado a la producción”.

De esta manera, el CFI se mostró como un instrumento de cobertura que reduce el riesgo y mejora las condiciones de financiamiento para las empresas provinciales.

Qué es el Consejo Federal de Inversiones

El Consejo Federal de Inversiones es un organismo público interestadual creado en 1959 por las provincias argentinas para planificar inversiones, diseñar programas y ejecutar proyectos de desarrollo en todo el país. Con más de 65 años de experiencia, el CFI impulsa herramientas técnicas y financieras que fortalecen el entramado productivo y acompañan a las provincias desde la formulación hasta la implementación de sus proyectos.

A partir del Fondo de Garantía, se profundiza este objetivo. Se trata del único fondo público dentro del sistema de garantías argentino vinculado a un organismo de desarrollo económico. Está enfocado a avalar proyectos de inversión productiva a gran escala.

FIX le otorgó una calificación crediticia AA, una garantía de calidad en el mercado financiero y busca instalarse como un actor de referencia en mercados de capitales.

Tiene como misión central facilitar el acceso al crédito y al financiamiento a empresas con proyectos en las economías provinciales. El Fondo contribuye a ampliar el flujo de inversión hacia proyectos de desarrollo federal, generando confianza entre los inversores y fortaleciendo el vínculo entre el sector productivo y el financiero.