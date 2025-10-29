Bitcoin retrocede desde máximos y opera en u$s113.000, a la espera de la Fed







El mercado cripto cotiza con caídas contenidas mientras aguarda la decisión de tasas del banco central estadounidense. El foco está en Jerome Powell y el fin del endurecimiento cuantitativo.

El mercado cripto permanece atento a la decisión de la Fed, que se conocerá este miércoles. Kaboompics.com

Las criptomonedas operan con caídas moderadas en las últimas 24 horas. Bitcoin (BTC) se ubica en torno a los u$s113.000, tras haber superado los u$s116.000 el martes, según Binance. Por su parte, Ethereum (ETH) retrocede cerca del 3% y busca sostener el nivel de u$s4.000.

En una jornada marcada por la expectativa ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el resto de las altcoins cotiza, en general, con pérdidas.

Solana (SOL) cede más del 4%, mientras que Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) registran caídas similares. XRP, Binance Coin (BNB) y Tron (TRX) recortan de manera más contenida. Hyperliquid (HYPE) avanza, aunque sin mayor convicción.

Embed A la espera de la Fed y las negociaciones con China El mercado cripto permanece atento a la decisión de la Fed, que se conocerá este miércoles. Analistas e inversores dan por descontado que el banco central norteamericano recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos, en línea con las propias proyecciones del organismo.

Sin embargo, la atención se centra en dos factores clave: la conferencia de prensa del presidente de la autoridad monetaria, Jerome Powell, y el eventual fin del endurecimiento cuantitativo (QT, por sus siglas en inglés).

Paralelamente, los inversores siguen de cerca el desarrollo de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, prevista para el próximo jueves 30 de octubre. La expectativa es que ambas potencias alcancen un acuerdo comercial que evite la imposición de elevados aranceles cruzados. El recrudecimiento de las tensiones entre ambos países había sido el detonante de las últimas caídas abruptas en el mercado cripto.

