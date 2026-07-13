El precio del litio vuelve a subir: restricciones de oferta impulsan el mayor valor desde 2023

El carbonato de litio grado batería alcanzó los u$s24.000 por tonelada, su nivel más alto desde diciembre de 2023. Un informe de Cochilco atribuye el repunte a interrupciones de suministro en China, Zimbabue y Australia.

El mercado mundial del litio comenzó a salir de la fase de fuerte sobreoferta que caracterizó los últimos dos años.

Después de casi dos años de precios deprimidos por un escenario de sobreoferta, el mercado mundial del litio comenzó a mostrar señales de recuperación. El carbonato de litio grado batería CIF Asia alcanzó a mediados de mayo los u$s24.000 por tonelada , el valor más alto desde diciembre de 2023, impulsado por restricciones temporales de oferta en algunos de los principales países productores.

De acuerdo con el Informe Bimestral del Mercado del Litio elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y difundido por el medio especializado chileno Reporte Minero , el precio promedio del carbonato de litio aumentó 12,8% en mayo respecto de abril , interrumpiendo la tendencia bajista que había caracterizado al mercado durante gran parte de 2024 y 2025.

El informe sostiene que la recuperación responde principalmente a problemas de abastecimiento registrados en China, Zimbabue y Australia , que estrecharon temporalmente el balance entre oferta y demanda durante el primer semestre de 2026.

El cambio de tendencia también se refleja en los valores promedio del año. Entre enero y mayo de 2026, el carbonato de litio grado batería promedió u$s19.358 por tonelada , prácticamente el doble de los u$s9.566 registrados durante 2025 y muy por encima de los u$s12.553 promedio de 2024.

Según Cochilco, desde fines del año pasado el mercado comenzó a abandonar los mínimos inferiores a los u$s10.000 por tonelada y entró en una etapa de mayor volatilidad, aunque con una tendencia de recuperación.

Gentileza La Tercera

China, Zimbabue y Australia restringieron la oferta

El informe identifica varios factores que explican la mejora de las cotizaciones. En China, la suspensión temporal del yacimiento Jianxiawo, vinculado al gigante CATL, despertó preocupaciones sobre la disponibilidad futura del mineral. A ello se sumaron mayores exigencias regulatorias para las explotaciones de lepidolita en Yichun, provincia de Jiangxi, donde la renovación de licencias ambientales y mineras obligó a paralizar parcialmente algunas operaciones.

En paralelo, Zimbabue comenzó a sentir los efectos de la prohibición para exportar mineral de litio sin procesar. La medida obligó a varios operadores a postergar embarques mientras desarrollan capacidad local de procesamiento, reduciendo temporalmente la oferta de materia prima para las refinerías internacionales.

Australia, otro actor clave del mercado, también registró ajustes en su producción. El informe señala que la minera IGO, operadora del complejo Greenbushes, redujo sus expectativas para el segundo trimestre debido a menores leyes minerales y detenciones técnicas, mientras que la refinería de Kwinana realizó paradas programadas por mantenimiento.

La combinación de estos factores permitió compensar parcialmente las presiones bajistas derivadas del contexto macroeconómico internacional y fortaleció los precios durante el segundo trimestre.

Los futuros llegaron a rozar los u$s30.000 por tonelada

La recuperación también quedó reflejada en el mercado de futuros. Tal como informó Reporte Minero de Chile, en la Guangzhou Futures Exchange (GFEX), el precio promedio ponderado del carbonato de litio alcanzó los u$s24.660 por tonelada en abril y durante mayo llegó a aproximarse a los u$s30.000 por tonelada antes de corregir y cerrar el mes con un promedio cercano a u$s27.430.

Para Cochilco, este comportamiento refleja un mercado todavía volátil, donde los temores iniciales por una posible escasez impulsaron las cotizaciones, mientras que posteriormente una menor reposición de inventarios moderó la escalada.

Los analistas mejoran las perspectivas para 2026 y 2027

El cambio de escenario también llevó a los analistas internacionales a revisar al alza sus proyecciones de precios.

La estimación promedio para 2026 pasó de u$s20.478 a u$s22.178 por tonelada, una mejora del 8,3%, mientras que para 2027 la previsión aumentó de u$s19.424 a u$s20.794, equivalente a un incremento del 7,1%.

Según Cochilco, las revisiones responden principalmente a los retrasos que enfrentan diversos proyectos greenfield en Australia, Norteamérica y salares sudamericanos, afectados por tasas de interés elevadas, mayores costos y demoras regulatorias.

No obstante, el organismo proyecta que entre 2027 y 2028 el mercado tenderá nuevamente a estabilizarse en un rango de entre u$s18.000 y u$s21.000 por tonelada, a medida que comiencen a ingresar nuevos proyectos de producción.

La demanda cambia de motor: crecen los sistemas de almacenamiento

Del lado de la demanda, el informe identifica una transformación relevante. Si bien las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron 1,6 millones de unidades en abril, con un crecimiento interanual del 6%, el mercado estadounidense mostró una fuerte desaceleración, registrando una caída del 33% respecto del mismo período del año anterior.

En contrapartida, los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) aparecen como uno de los principales impulsores de la demanda futura de litio.

El reporte proyecta que este segmento crecerá más del 160% hacia 2030, impulsado por la expansión de las energías renovables, el desarrollo de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer infraestructura energética crítica.

Chile mejora sus ingresos por exportaciones

La recuperación de las cotizaciones ya comenzó a reflejarse en el desempeño exportador chileno. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de productos de litio generaron u$s2.639,2 millones FOB, de los cuales el carbonato de litio aportó u$s1.949,3 millones, equivalente al 74% del total, mientras que el sulfato de litio representó u$s568,3 millones, cerca del 22%.

El informe publicado del otro lado de la Cordillera señala que el aumento de los precios spot y de los contratos indexados permitió compensar parcialmente la reducción de los volúmenes físicos exportados durante mayo.

El mercado deja atrás la etapa de mayor sobreoferta

Para Cochilco, el mercado mundial del litio comenzó a salir de la fase de fuerte sobreoferta que caracterizó los últimos dos años. El organismo considera que las restricciones temporales de suministro registradas en China, Zimbabue y Australia permitieron construir un piso más sólido para las cotizaciones, identificando un nivel de soporte cercano a los u$s17.500 por tonelada para el carbonato de litio CIF Asia.

Aunque la volatilidad seguirá presente, el informe difundido por Reporte Minero marca un cambio de tendencia relevante para una industria que venía atravesando uno de los ciclos bajistas más pronunciados de los últimos años y que ahora comienza a encontrar señales de mayor equilibrio entre oferta y demanda.