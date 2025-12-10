Experta en eficiencia energética: Argentina no acelera el uso de energías limpias por falta de líneas de transporte + Seguir en









La especialista Andrea Heins alertó que la ausencia de nuevas líneas de transporte eléctrico impide acelerar el uso de energías renovables en hogares y empresas.

Andrea Heins también señaló que el país pierde acceso a financiamiento internacional por no reportar avances climáticos. Rotary Club de Buenos Aires

La especialista en energía y ex subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, advirtió que Argentina no logra acelerar la incorporación de energías limpias en hogares y empresas debido a la insuficiencia de líneas de transporte eléctrico, un cuello de botella que frena el crecimiento de tecnologías como la solar y la eólica.

Durante una exposición en el Rotary Club de Buenos Aires, Heins destacó que la inversión global y local en energías renovables “está creciendo por encima de la inversión en petróleo o gas”, y subrayó que estos desarrollos deben realizarse ahora porque poseen “un horizonte de vida de 30 años”.

Sin embargo, remarcó que la infraestructura disponible no acompaña ese impulso: “La falta de líneas de transporte es lo que impide un crecimiento más acelerado y su utilización en hogares”. Como ejemplo de la brecha energética que persiste en el país, señaló que “todavía tenemos casas en las que se cocina y se calefacciona con leña”.

Eficiencia energética y oportunidades para el sector privado Heins, docente de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del ITBA, destacó que existen experiencias concretas en el país donde empresas lograron reducir hasta un 40% su consumo energético, lo que constituye una “oportunidad de negocios” tanto para desarrolladores de tecnologías limpias como para firmas dedicadas a mejorar procesos de ahorro y eficiencia.

La especialista también alertó sobre otro problema estructural: Argentina no está informando adecuadamente sus avances en políticas de mitigación del cambio climático, lo cual dificulta acceder a financiamiento de organismos multilaterales —incluyendo fondos de Alemania— destinados a apoyar la transición hacia fuentes de menor emisión que el carbón o el petróleo.

“El cambio climático no solo está afectando la economía, sino también a la propia gente”, afirmó, señalando inundaciones, sequías y eventos extremos en zonas donde antes no ocurrían. Un giro en la política climática En su exposición, Heins contextualizó que, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la Argentina tomó distancia de los compromisos globales de lucha contra el calentamiento, incluyendo el Acuerdo de París, tratado internacional firmado en 2015 por casi 200 países con el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a menos de 2 ºC. La especialista comparó este cambio con la postura del expresidente estadounidense Donald Trump, quien directamente retiró a su país del acuerdo, revirtiendo la línea de la administración de Joe Biden.