Fijan una metodología para calcular sanciones por incumplimientos ambientales en el mercado eléctrico + Agregar ámbito en









El aprobó un nuevo esquema para determinar las multas por incumplimientos ambientales de generadores, transportistas y distribuidoras de energía bajo jurisdicción federal.

El anexo identifica siete categorías de incumplimientos katemangostar

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) oficializó este miércoles una metodología para calcular las sanciones aplicables ante incumplimientos en materia ambiental cometidos por agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida fue aprobada mediante la Resolución 254/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a generadores, autogeneradores, cogeneradores, transportistas y distribuidoras de energía eléctrica de jurisdicción federal.

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La resolución establece que las multas se determinarán mediante una fórmula que contempla distintos factores, entre ellos el tipo de incumplimiento, el valor de la sanción base, la participación del agente en el mercado, la proporcionalidad y la gravedad de la infracción. El objetivo, según se desprende del anexo aprobado, es dotar de mayor transparencia, previsibilidad y uniformidad al régimen sancionatorio en materia ambiental.

El anexo identifica siete categorías de incumplimientos, que incluyen desvíos en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental, deficiencias en la planificación ambiental, incumplimientos en la evaluación de requisitos legales, fallas en el monitoreo de parámetros ambientales y omisiones en la remisión de información requerida por el organismo regulador.

Asimismo, la metodología prevé que el Valor de la Sanción Base se actualice mensualmente mediante una fórmula que combina en un 67% la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33% la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC, con el propósito de preservar el valor real de las multas.

Además, el monto final de las sanciones se ajustará según la participación de cada agente en el mercado y la gravedad del incumplimiento, considerando factores como la reincidencia, la calidad de la información presentada, el cumplimiento de los plazos y las consecuencias del desvío detectado.

En los fundamentos de la medida, el ENREGE señaló que la reglamentación complementa el esquema vigente desde la Resolución ENRE 558/2022 y busca asegurar que las penalidades sean determinadas y aplicadas conforme a criterios claros y previsibles, respetando los principios del debido proceso. La resolución dispone que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial