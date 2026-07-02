La provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Anual 2026 para la conservación de los bosques nativos + Agregar ámbito en









El Ministerio de Ambiente oficializó el Plan Estratégico Anual 2026, que define cómo se implementarán este año los recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. La iniciativa contempla cinco ejes estratégicos, entre ellos la restauración de bosques degradados y la prevención de incendios forestales.

El documento aprobado contempla cinco lineamientos estratégicos: Manejo Forestal Sustentable a nivel de Cuenca Forestal, Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, Restauración de Bosques Degradados, Uso Sustentable de la Biodiversidad y Fortalecimiento de Áreas de Conservación, y Prevención de Incendios Forestales. Depositphotos

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Anual 2026 para la implementación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, firmada por la ministra Daniela Vilar, se enmarca en la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley provincial 14.888 y la Resolución 497/22 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que estableció el procedimiento para que las provincias presenten planes estratégicos destinados a implementar los recursos del fondo nacional.

View this post on Instagram Según se detalla en los considerandos de la resolución, el Plan Estratégico Anual (PEA) constituye la implementación correspondiente a 2026 del Plan Estratégico de Bosques Nativos de la Provincia de Buenos Aires y define la asignación presupuestaria para la ejecución de las políticas previstas en ese marco.

El documento aprobado contempla cinco lineamientos estratégicos: Manejo Forestal Sustentable a nivel de Cuenca Forestal, Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, Restauración de Bosques Degradados, Uso Sustentable de la Biodiversidad y Fortalecimiento de Áreas de Conservación, y Prevención de Incendios Forestales.

La resolución señala que la propuesta fue elaborada por la Dirección de Bosques, contó con la conformidad de la Dirección Provincial de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes y de la Subsecretaría de Política Ambiental, y recibió la intervención de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado antes de su aprobación definitiva.