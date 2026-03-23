GeoPark inicia perforaciones en Vaca Muerta y acelera su plan para multiplicar su producción en Argentina

La compañía desembolsará entre u$s80 y u$s100 millones en 2026 para desarrollar el bloque Loma Jarillosa Este y busca triplicar su producción en el corto plazo.

La compañía proyecta multiplicar entre tres y cuatro veces su producción actual en el país, pasando de unos 1.500 barriles diarios a un rango de entre 5.000 y 6.000 barriles hacia fines de este año.

La actividad en Vaca Muerta suma un nuevo jugador con ambiciones de crecimiento acelerado. GeoPark anunció el inicio de su primera campaña de perforación en el bloque Loma Jarillosa Este, en Neuquén, un paso que marca el desembarco operativo de la compañía en el shale argentino y que anticipa un fuerte incremento en su producción local.

El movimiento no es menor. Se trata del primer desarrollo concreto de la firma en la formación no convencional más importante del país, en el marco de un plan de inversión que prevé destinar entre u$s80 y u$s100 millones durante 2026. El objetivo es claro: escalar rápidamente su presencia en la Cuenca Neuquina y posicionarse como un nuevo operador relevante en el mapa energético argentino.

El bloque Loma Jarillosa Este aparece como la puerta de entrada a ese crecimiento. Desde allí, la compañía proyecta multiplicar entre tres y cuatro veces su producción actual en el país, pasando de unos 1.500 barriles diarios a un rango de entre 5.000 y 6.000 barriles hacia fines de este año.

Pero el plan va más allá del corto plazo. En un horizonte de tres años, GeoPark apunta a alcanzar los 20.000 barriles diarios, lo que implicaría multiplicar por diez su producción actual en la Argentina. Se trata de una apuesta fuerte en un contexto donde Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los polos de crecimiento energético más dinámicos a nivel global.

“Vaca Muerta es un activo que está redefiniendo nuestra escala como compañía. Cada pozo que perforamos nos acerca a construir una plataforma de producción rentable y sostenible en el largo plazo”, sostuvo Ignacio Mazariegos, director de GeoPark en Argentina.

Un desembarco con impacto en la cadena de valor

El inicio de la campaña de perforación no solo tiene impacto en términos productivos, sino también en la actividad económica regional. Para llevar adelante las operaciones, la empresa articuló una red de más de 30 compañías contratistas, con la firma de 40 acuerdos comerciales vinculados a distintos servicios especializados.

Este esquema refleja el efecto multiplicador que tiene el desarrollo del shale sobre la economía local, en particular en Neuquén y su área de influencia. La demanda de servicios, logística, ingeniería y equipamiento genera un entramado productivo que trasciende a las operadoras y se extiende a toda la cadena de valor.

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En paralelo, GeoPark avanzó en la consolidación de su estructura en el país. La compañía ya cuenta con oficinas propias en Neuquén y un equipo local de aproximadamente 30 trabajadores, que se encuentra en expansión para acompañar el ritmo de las operaciones.

Vaca Muerta como eje de expansión regional

El avance de GeoPark se inscribe en un contexto más amplio de crecimiento de la actividad en Vaca Muerta, donde cada vez más empresas buscan posicionarse ante el potencial de la formación.

La cuenca no solo concentra una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, sino que además se ha convertido en un eje central para la estrategia energética argentina, tanto por su capacidad de sustituir importaciones como por su potencial exportador.

En ese escenario, el ingreso de nuevos operadores suma competencia, dinamiza inversiones y acelera el desarrollo tecnológico, factores clave para sostener el crecimiento del sector.

Desde la compañía destacaron, además, el acompañamiento del gobierno provincial de Neuquén, al que consideraron un actor clave para cumplir con los plazos operativos y facilitar el despliegue de la actividad.

Inversión, empleo y desarrollo social

Más allá de la actividad estrictamente productiva, GeoPark también busca posicionarse en el plano social. En ese marco, anunció su incorporación al programa de Becas Gregorio Álvarez, con un aporte de u$s250.000 destinado a fortalecer la educación en la provincia.

El gesto no es aislado. En una industria donde la licencia social para operar cobra cada vez más relevancia, las compañías empiezan a integrar en sus estrategias iniciativas vinculadas a la formación, el empleo y el desarrollo local.

El desafío de escalar en un entorno competitivo

El desembarco de GeoPark se da en un momento de alta competencia en Vaca Muerta, donde las principales operadoras ya avanzan en planes de expansión y donde la infraestructura comienza a jugar un rol determinante para sostener el crecimiento.

En ese contexto, el desafío para la compañía será doble. Por un lado, lograr escalar su producción en línea con sus ambiciosos objetivos. Por otro, integrarse a un ecosistema donde la eficiencia operativa, los costos y la logística son variables críticas. Con el inicio de las perforaciones en Loma Jarillosa Este, la empresa da el primer paso en ese camino.