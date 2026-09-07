El banco de inversión planteó un escenario alcista para el crudo si se intensifican las interrupciones al transporte marítimo en la región. También contempla una baja hacia u$s80 si las exportaciones se normalizan y recomienda cubrirse con posiciones alcistas en gas natural y productos refinados.

El escenario más tensionado que contempla Goldman Sachs llevaría al crudo hasta u$s120 por barril. Esa hipótesis depende de una profundización de los ataques contra el transporte marítimo y de mayores dificultades para garantizar la salida de petróleo desde Medio Oriente.

Goldman Sachs advirtió que el precio del petróleo podría trepar hasta u$s120 por barril si aumentan los ataques contra el transporte marítimo en Medio Oriente , en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán alrededor del estrecho de Ormuz . La entidad también trabaja con un escenario alternativo de u$s80 si las exportaciones regionales se normalizan, mientras recomienda a los inversores posicionarse al alza en gas natural y productos refinados.

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La proyección fue planteada por Daan Struyven, codirector de investigación global de materias primas de Goldman Sachs, en una entrevista con Bloomberg TV. El especialista afirmó que los acontecimientos de los últimos días muestran que el riesgo de que las interrupciones en el transporte marítimo se extiendan y se intensifiquen “es considerable”.

El Brent cotizaba cerca de u$s97 por barril, en su nivel más alto desde julio, luego de una nueva escalada en la región. Washington atacó petroleros iraníes en los últimos días, mientras Teherán declaró una nueva zona restringida fuera de la vía navegable. Las fuerzas navales estadounidenses también mantienen el bloqueo sobre puertos iraníes y escoltan buques de otros productores para que salgan de la zona.

El escenario más tensionado que contempla Goldman Sachs llevaría al crudo hasta u$s120 por barril. Esa hipótesis depende de una profundización de los ataques contra el transporte marítimo y de mayores dificultades para garantizar la salida de petróleo desde Medio Oriente.

La zona es clave para el abastecimiento global. Por eso, cualquier amenaza sostenida sobre la navegación, los puertos o los cargamentos petroleros puede trasladarse rápidamente a los precios internacionales.

El banco no solo mira el precio del crudo, sino también el impacto sobre toda la cadena energética. Según Struyven, aunque existe un potencial alcista significativo para el petróleo, las mayores perturbaciones de oferta se observan en el gas natural y en los productos refinados.

Ese diagnóstico explica la recomendación de Goldman Sachs a los inversores. La entidad sugiere cubrirse frente a los riesgos geopolíticos mediante posiciones largas en gas natural y productos petrolíferos refinados a nivel global.

Gas natural y diésel, los activos más sensibles

La escalada en Medio Oriente ya impulsó una amplia gama de precios energéticos. Sin embargo, las subas del gas natural y de los productos derivados del petróleo superaron a las del crudo.

El caso más marcado es el del diésel industrial, cuyo precio se más que duplicó en lo que va del año. Para Goldman Sachs, ese comportamiento refleja que el mercado de refinados enfrenta riesgos de oferta incluso más pronunciados que el del petróleo crudo.

Los productos refinados suelen reaccionar con fuerza cuando aparecen restricciones logísticas, problemas de abastecimiento o tensiones sobre corredores marítimos. A diferencia del crudo, que puede contar con amortiguadores por stocks o cambios en la demanda, el mercado de derivados es más sensible a interrupciones puntuales.

En ese marco, el banco ve oportunidades en apuestas alcistas sobre gas natural y refinados, más que en una exposición exclusiva al crudo.

El escenario de normalización: petróleo a u$s80

Goldman Sachs también contempla un escenario más moderado. Si las exportaciones de Medio Oriente se normalizan, el precio del petróleo podría retroceder hacia u$s80 por barril.

Esa hipótesis supone una reducción de las tensiones marítimas, una mejora en la circulación de cargamentos y una menor percepción de riesgo sobre la oferta regional.

La amplitud entre ambos escenarios muestra el nivel de incertidumbre que domina al mercado energético. Con el Brent cerca de u$s97, el petróleo se encuentra en una zona intermedia entre una posible descompresión y una nueva escalada.

Para los operadores, el eje inmediato seguirá siendo la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el estado del transporte marítimo y la capacidad de los productores regionales para sostener exportaciones.

China como estabilizador del crudo

Goldman Sachs también destacó el papel de China como factor de equilibrio en el mercado petrolero. Según Struyven, el gigante asiático podría actuar como una “fuerza estabilizadora” al reducir importaciones cuando los precios se mantienen elevados.

Ese comportamiento limita parcialmente el margen de suba del crudo, porque una menor demanda china puede compensar parte de la presión generada por riesgos de oferta.

Sin embargo, el banco advierte que esa dinámica no se replica con la misma intensidad en el gas natural y en los productos refinados. Allí, China no estaría cumpliendo el mismo rol estabilizador, lo que deja a esos mercados más expuestos a saltos de precio.

Esa diferencia es clave para entender por qué Goldman Sachs recomienda cobertura a través de gas y refinados. La entidad ve un riesgo geopolítico amplio, pero considera que el impacto podría ser más fuerte en los segmentos donde la oferta luce más ajustada.

Un mercado condicionado por Medio Oriente

La tensión energética se produce después de más de seis meses de guerra y con el estrecho de Ormuz nuevamente en el centro de la escena. La zona concentra una parte estratégica del comercio mundial de hidrocarburos y cualquier interrupción tiene impacto inmediato en las cotizaciones.

Para los países importadores, una suba hacia u$s120 implicaría mayor presión sobre costos energéticos, inflación y balanzas comerciales. Para productores y exportadores, en cambio, precios más altos podrían mejorar ingresos, aunque bajo un escenario de fuerte volatilidad geopolítica.

El mercado entra así en una etapa marcada por escenarios extremos. Goldman Sachs no descarta una escalada hacia u$s120 si se agravan los ataques, pero tampoco elimina la posibilidad de una corrección hacia u$s80 si se normalizan los flujos de exportación.

Por ahora, el Brent se mantiene cerca de u$s97 y los inversores siguen de cerca cada señal militar, diplomática y logística en Medio Oriente. La evolución del conflicto definirá si el mercado petrolero profundiza la prima geopolítica o si empieza a descontar una normalización del suministro.