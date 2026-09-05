Scott Bessent proyectó un derrumbe del petróleo hasta u$s40 tras la guerra con Irán

El funcionario estadounidense prevé que el final del conflicto provocará un exceso de oferta, aliviará la inflación y reducirá los rendimientos de los bonos.

Scott Bessent proyectó una fuerte caída del crudo cuando finalice la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , pronosticó una fuerte caída del precio internacional del petróleo una vez que concluya la guerra con Irán. Según su estimación, el barril podría retroceder hasta los u$s40 debido a un exceso de oferta en el mercado energético.

Durante una entrevista con Steve Bannon , el funcionario aseguró que el crudo comenzará a bajar cuando disminuyan las tensiones en Medio Oriente. “Podríamos ver el petróleo a u$s50, quizá u$s40, simplemente porque habrá mucha oferta” , sostuvo.

La proyección supone un desplome cercano al 60% respecto de los valores actuales. Al momento de sus declaraciones, el Brent cotizaba por encima de los u$s95 , mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicaba alrededor de los u$s91 por barril.

Los precios permanecen presionados por los ataques entre Estados Unidos e Irán y el temor a nuevas interrupciones en el abastecimiento global. Sin embargo, Bessent considera que ese escenario será transitorio y que la incorporación de una mayor producción terminará inclinando el mercado hacia un excedente.

Para el titular del Tesoro, una corrección del petróleo no solamente reduciría el costo de la energía, sino que también moderaría la inflación estadounidense y aliviaría la presión sobre los bonos soberanos.

Los rendimientos de los títulos del Tesoro a diez años alcanzaron durante la semana sus niveles más elevados desde 2023. Bessent atribuyó parte de ese movimiento al encarecimiento del crudo y señaló que la relación entre ambas variables atraviesa uno de sus momentos más estrechos.

En ese sentido, afirmó que el final del conflicto permitiría revertir la tendencia: una energía más barata desaceleraría la inflación y abriría el camino para una baja de las tasas de interés y de los rendimientos de la deuda.

La tensión en Medio Oriente mantiene al petróleo cerca de sus valores más elevados de los últimos meses.

Bessent minimizó el posible recorte de bonos de Noruega

El funcionario también se refirió a la propuesta del administrador del fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, para modificar su cartera de renta fija y reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense.

El plan contempla bajar del 70% al 50% la participación de deuda gubernamental dentro del índice de bonos del fondo. En caso de aprobarse, el peso de los títulos del Tesoro caería del 34,1% al 21,9%, lo que podría derivar en ventas por unos u$s80.000 millones. La iniciativa todavía debe ser evaluada por el Ministerio de Finanzas noruego.

Bessent le restó importancia a la posibilidad de una salida de capitales y consideró que Noruega busca mejorar la rentabilidad de sus inversiones. La propuesta también incluye aumentar la exposición a deuda hipotecaria respaldada por agencias estadounidenses como Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae.

Esos instrumentos ofrecen una prima frente a los bonos del Tesoro y permitirían al fondo reorganizar su cartera sin reducir significativamente su exposición general al dólar. Para Bessent, por lo tanto, la iniciativa responde a una búsqueda de mayores rendimientos y no a una pérdida de confianza en la deuda de Estados Unidos.