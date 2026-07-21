Goldman Sachs alertó que el petróleo podría volver a dispararse por encima de su récord histórico

El banco mantuvo su escenario base de u$s80 por barril para el cuarto trimestre, pero alertó que los riesgos para el mercado petrolero se inclinan al alza. La tensión en Medio Oriente volvió a presionar sobre los precios del crudo.

Goldman Sachs advirtió que el Brent podría superar los u$s120 si persisten las interrupciones en Ormuz, aunque mantiene un escenario base de u$s80 para el cuarto trimestre.

Goldman Sachs advirtió que el petróleo Brent podría superar los u$s120 por barril en el cuarto trimestre si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz , una de las rutas más sensibles para el comercio global de crudo. La proyección no forma parte del escenario base del banco, pero marca el riesgo alcista que enfrenta el mercado si se prolongan las restricciones al flujo marítimo en Medio Oriente.

El banco mantiene por ahora una previsión central de u$s80 por barril para el cuarto trimestre y de u$s75 para el próximo año, bajo el supuesto de una distensión de las tensiones en la región. Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs señalaron que los riesgos para esas estimaciones “se inclinan al alza” por las interrupciones en Ormuz y por eventuales problemas de tránsito en el Mar Rojo.

“La escalada de la tensión en Medio Oriente y la disminución de los flujos estimados del Golfo Pérsico hasta situarse por debajo del 45% de los niveles previos a la guerra han vuelto a impulsar al alza los precios del petróleo”, indicaron los analistas del banco, entre ellos Daan Struyven, en una nota fechada el 20 de julio.

El informe de Goldman Sachs plantea dos escenarios para el mercado petrolero. En el caso base, el Brent se ubicaría en torno a u$s80 por barril durante el cuarto trimestre y luego bajaría a u$s75 el año próximo, siempre que avance una reducción de las tensiones en Medio Oriente.

El escenario de riesgo es distinto. Si las interrupciones en Ormuz persisten, el banco considera que el Brent podría superar los u$s120 por barril. Ese nivel implicaría un nuevo salto para el crudo, en un mercado que ya mostró fuerte volatilidad durante los últimos meses.

El Brent volvió a operar por encima de los u$s91 por barril este mes tras la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, de bloquear envíos desde Arabia Saudita.

El precio del crudo se ubicó en u$s88,40 por barril, con una suba del 45% en lo que va del año. Durante la fase inicial del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los precios habían superado los u$s126 a fines de abril.

Ormuz y el Mar Rojo vuelven a presionar al mercado energético

El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro del mercado energético global por su peso en el transporte de petróleo desde el Golfo Pérsico hacia los principales centros de consumo.

De acuerdo con el informe, los flujos estimados desde el Golfo Pérsico cayeron por debajo del 45% de los niveles previos a la guerra. Esa reducción reactivó la presión sobre los precios y elevó la sensibilidad del mercado ante cualquier nueva interrupción.

A ese escenario se suman los riesgos en el Mar Rojo. Los flujos por esa ruta se volvieron relevantes para que cargamentos de crudo del Golfo Pérsico, afectados por las interrupciones en Ormuz, puedan llegar a sus compradores.

Rystad Energy advirtió que, con el tráfico por Ormuz prácticamente paralizado, la amenaza de los hutíes contra los envíos de crudo coloca a la ruta de exportación de Arabia Saudita a través del Mar Rojo “directamente en la línea de fuego”.

Inventarios más bajos y demanda china

Goldman Sachs señaló que la reducción de las existencias mundiales durante el segundo trimestre dejó al mercado petrolero más expuesto a perturbaciones de oferta. Ese menor colchón de inventarios puede amplificar el impacto de cualquier interrupción adicional en el suministro.

Sin embargo, el banco también marcó factores que podrían limitar las subas. Entre ellos mencionó la caída de las importaciones chinas y una mayor elasticidad de la demanda, que podrían moderar el traslado pleno de las tensiones geopolíticas a los precios.

El informe también sugirió una estrategia para inversores que buscan cobertura frente a crisis geopolíticas persistentes en Medio Oriente y Rusia. Goldman Sachs recomendó una posición alcista en el diferencial de precios del diésel europeo con vencimiento entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

La recomendación se apoya en un mercado de diésel que ya se encontraba ajustado antes de la guerra. Además, el banco mencionó los ataques de Ucrania a refinerías rusas y los riesgos adicionales para el suministro vinculados a huracanes, calor extremo durante el verano y aplazamientos en el mantenimiento de instalaciones.

Rystad advierte por un repunte fuerte si no hay alto el fuego

La evolución del conflicto aparece como el principal factor para definir la trayectoria del Brent en los próximos meses. Para Rystad Energy, la combinación de Ormuz prácticamente cerrado y una amenaza creciente sobre el Mar Rojo puede incrementar de manera significativa el riesgo alcista para el petróleo.

“Si no se materializa un alto el fuego y el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado mientras se intensifica la amenaza de los hutíes al transporte marítimo en el Mar Rojo, el riesgo de un repunte significativo de los precios del petróleo sería sustancial”, afirmó Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad.

El mercado petrolero vuelve así a moverse entre dos escenarios. Por un lado, una normalización de Medio Oriente que permitiría sostener la previsión base de Goldman Sachs para el Brent. Por otro, una prolongación de las interrupciones en Ormuz y nuevas tensiones en el Mar Rojo, que podrían llevar al crudo nuevamente a niveles superiores a u$s120 por barril.