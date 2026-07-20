Nuevo tablero de inversiones: qué Cedears recomienda la city ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

La guerra se reaviva y las carteras reflejan las preocupaciones. El mercado se enfoca en algunos Cedears en particular para proteger sus patrimonios.

La nueva escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a poner a la geopolítica en el centro de la escena para los inversores . Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz impulsaron un nuevo repunte del precio del petróleo y reavivaron el debate sobre si Wall Street enfrenta un cambio de escenario o si el mercado ya había descontado gran parte de ese riesgo. ¿Qué alternativas de inversión se imponen en este contexto?

Para Alan Feldman , analista de Criteria, el conflicto sí volvió a modificar las reglas . "El conflicto en Medio Oriente parece haberse complicado mucho más de lo que se pensaba en un principio y eso está volviendo a reacomodar el tablero de inversiones en Wall Street", explicó.

Según el especialista, la posibilidad de que Irán utilice el estrecho de Ormuz como herramienta de presión política hizo rebotar al Brent hasta la zona de los u$s87 por barril , un escenario que beneficia directamente a las grandes petroleras. "Cada día que el crudo se mantiene alto son mayores ganancias para las principales petroleras del mundo" , afirmó.

Con esa visión, Feldman considera que tres Cedears aparecen bien posicionados para capturar esa tendencia . El primero es Chevron (CVX) , que todavía cotiza cerca de un 10% por debajo de los máximos alcanzados a principios de mayo y cuenta con el respaldo de Warren Buffett, quien mantiene una inversión cercana a u$s17.000 millones en la compañía.

La segunda alternativa es Vista Energy (VIST) . El analista destacó que la empresa presentó un sólido segundo trimestre, con un crecimiento cercano al 100% en su facturación gracias al aumento simultáneo de la producción y del precio del petróleo. Además, resaltó que actualmente negocia a apenas 6,5 veces las ganancias proyectadas para los próximos doce meses, muy por debajo de su promedio histórico.

El tercer nombre es Occidental Petroleum (OXY), otra de las grandes apuestas de Buffett, quien posee alrededor de u$s18.000 millones invertidos en la compañía. Feldman valoró su diversificación entre producción en la cuenca del Permian, operaciones offshore, presencia internacional y negocios vinculados a la industria química y la captura de carbono.

Medio Oriente sigue bajo fuego y ahora los inversores deben centrarse en algunos Cedears en particular para proteger sus carteras de inversión. Depositphotos

Más allá de las petroleras

Sin embargo, no todos consideran que la energía sea la mejor apuesta. Para Tomás Pastore, asesor financiero en Bull Market Brokers, la inteligencia artificial continúa siendo la gran tendencia estructural de Wall Street y la clave pasa por mantener exposición al sector sin concentrar demasiado riesgo en una sola empresa.

En ese sentido, recomienda una cartera integrada por Nvidia, Taiwan Semiconductor y Alphabet. Nvidia sigue siendo la principal referencia del negocio de infraestructura para inteligencia artificial tras registrar ingresos trimestrales por u$s81.600 millones, mientras que Taiwan Semiconductor ofrece una exposición más diversificada al fabricar los chips avanzados utilizados por buena parte de la industria. Alphabet, por su parte, combina el crecimiento de Google Cloud con el desarrollo de inteligencia artificial propia y todavía cotiza alrededor de un 15% por debajo de sus máximos.

Y para quienes buscan reducir aún más el riesgo específico de cada compañía, Pastore también destaca el Cedear del ETF SMH, que reúne una canasta de las principales empresas globales de semiconductores. "La pregunta ya no es si la inteligencia artificial seguirá expandiéndose, sino qué empresas podrán transformar ese crecimiento en rentabilidad antes de que el gasto se convierta en una carga", indicó.

En un escenario de elevada incertidumbre, el asesor financiero José Bano propone incorporar una alternativa más defensiva. El especialista destaca a Berkshire Hathaway, el holding de Buffett.

"Berkshire Hathaway me gusta porque tiene una buena administración, cuenta con una buena selección de activos y también mantiene una gran porción de liquidez, debido a que invierte en bonos cortos. Es una buena alternativa de resguardo porque tiene poca presencia de empresas tecnológicas", sostiene Bano.