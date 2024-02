Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: "La salida de Flavia Royón de Minería una gran pérdida para el país y las provincias"

El mandatario salteño descartó su intervención en la designación de Flavia Royón en la gestión de Javier Milei: "La ingeniera no fue parte de ningún acuerdo mío con el Gobierno".

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , dijo hoy que los mandatarios provinciales esperan que el Gobierno nacional retome el "camino del diálogo" y afirmó que el "error más grande" del presidente Javier Milei es "no darse cuenta que ya no estamos en campaña y no podemos seguir echándole la culpa a otros".

"Venimos soportando estoicamente insultos, agravios y descalificaciones importantes. Me mantengo con absoluta prudencia, esperando que pase todo esto y que retomemos el camino del diálogo, hay que respetar las leyes y las instituciones", dijo Sáenz esta mañana en radio Rivadavia, sobre la relación entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo.

Asimismo, destacó que el "error más grande" del Presidente es "no darse cuenta que ya no estamos en campaña y que tiene que gobernar" ya que "no podemos seguir echándole la culpa a otros"

"El Presidente dijo que el liberalismo era el proyecto irrestricto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, y lo único que hemos recibido los gobernadores en estos días fueron agresiones y descalificaciones, falta de respeto", aseveró.

Sobre la salida de la secretaria de Minería Flavia Royón, Sáenz indicó que es "una gran pérdida para el país y las provincias mineras" y que su desplazamiento ha causado "manifestaciones de las cámaras mineras provinciales".

Royón es salteña y tiene un vínculo muy fuerte con el actual gobernador, sin embargo Sáenz descartó su intervención en la designación de Royon. "La ingeniera Flavia Royon no fue parte de ningún acuerdo mío con el Gobierno, nunca hablé con nadie del Gobierno", dijo.

Para el gobernador, el mundo está "mirando a Argentina para invertir" pero además de seguridad económica necesitan "seguridad jurídica y hoy no la tienen".

En cuanto a la decisión del Presidente de retirar los subsidios nacionales a los transportes provinciales, Sáenz aseguró que "el transporte público de pasajeros está subsidiado de manera inequitativa e injusta".

"Todo puede resolverse en un marco de diálogo, si se le quita a las provincias pero no se le quita al AMBA el subsidio, entonces tenemos que estar hablando de que o es para todos o no es para nadie", advirtió.

Sáez aseguró que si se retiran los subsidios el boleto de colectivo rondará los 1,000 pesos porque "es la única forma" y se "le trasladará el costo a los salteños".

"Los gobernadores no somos los culpables de la devaluación, de la inflación, no somos los que pedimos el crédito al FMI", señaló y agregó que durante su gobierno lograron "equilibrio fiscal" mientras que "otras provincias no pueden decir lo mismo".

La relación entre Milei y los gobernadores se tensó luego de que se frustrara el tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Diputados y, según Sáenz, el motivo principal fueron "las privatizaciones" porque desde el oficialismo "tenían miedo de perder ese punto".

"En varias oportunidades los jefes de bloques les dijeron que no tenían el dictamen y no sabían lo que estaban votando", recordó.