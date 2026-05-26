Docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas en universidades públicas para este viernes.

La medida se definió poco después de que estudiantes decidieran tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, por la falta de recursos.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció este martes un paro total de actividades por 24 horas para este viernes , en medio de los reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se definió poco después de que estudiantes decidieran tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini , ambos dependientes de la UBA, por la falta de recursos. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Fedun en un comunicado.

Además, desde la organización convocaron a dos semanas de visibilización del conflicto universitario desde el 1 de junio, con actividades en todas las universidades públicas del país para mostrar la situación crítica que atraviesan las y los docentes universitarios y el conjunto del sistema universitario nacional.

Según planteó el gremio, los docentes universitarios necesitan un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

La medida se definió poco después de que estudiantes decidieran tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini.

Estudiantes tomarán el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el financiamiento universitario

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizarán una toma del edificio desde este martes a las 22, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue votada durante asambleas realizadas en contraturno y, según adelantaron desde el centro de estudiantes, podría extenderse durante los próximos días de acuerdo con lo que se decida en nuevas reuniones.

La decisión se dio en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. La ley había sido aprobada por el Congreso y contemplaba una actualización de partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes.

El Gobierno nacional finalmente vetó la ley y desde distintos sectores universitarios advierten que la situación presupuestaria impacta en salarios, infraestructura, investigación y funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas.