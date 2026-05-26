El gobierno de España aprobó una ley para regular la Inteligencia Artificial con multas millonarias + Agregar ámbito en









La propuesta toma como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya se encuentra en vigor. Ahora, el texto será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

El gobierno de España aprobó una ley para regular la Inteligencia Artificial con multas millonarias. FreePik.es

El Consejo de Ministros en España aprobó este martes un proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), con la que el gobierno busca sentar las bases de un nuevo marco regulatorio que garantice el uso confiable y ético de estas nuevas tecnologías.

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La propuesta toma como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya se encuentra en vigor. Ahora, el texto será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder”, el ministro de transformación digital, Óscar Lopez.

Que usos de la IA tendrán peores multas

De esta manera, para garantizar la correcta aplicación de la ley, el texto prevé un importante marco sancionador cuyas multas parten de los 6 mil euros para los casos más leves y llegan a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para los más graves.

Entre las multas mas graves se encuentra:

Creación de imágenes falsas de contenido sexual.

Uso de sistemas masivos de clasificación biométrica por razones de raza, credo, orientación política o sexual.

Aquellas infracciones que afecten a grupos más vulnerables, como niños o personas con discapacidad. inteligencia artificial La propuesta toma como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya se encuentra en vigor. Depositphotos Además, la futura ley recoge prohibiciones sobre usos que manipulen decisiones de forma subliminal, exploten vulnerabilidades de personas por edad, discapacidad o situación socioeconómica, o desplieguen sistemas diseñados para inducir conductas perjudiciales. También se contemplan casos especialmente sensibles vinculados al uso de sistemas capaces de detectar perfiles vulnerables para inducirlos a, por ejemplo, ingresar a plataformas de juego online. Qué cambia para empresas y usuarios Para las empresas, la ley supone un cambio de cultura regulatoria. A la hora de lanzar productos basados en IA habrá que verificar si el sistema entra en una categoría prohibida, si exige obligaciones reforzadas por ser de alto riesgo o si necesita medidas de transparencia adicionales. Por su parte, para los usuarios el impacto se notará particularmente cuándo están ante una imagen, un audio o un video manipulados, algo crucial en política, publicidad, entretenimiento y redes sociales, donde el límite entre lo real y lo artificial es cada vez más chico. Tras la tramitación parlamentaria el texto puede sufrir cambios y negociaciones antes de su aprobación final. Además, falta ver cómo encaja con la evolución del Reglamento Europeo de IA y con otras normas españolas vinculadas al entorno digital.