António Guterres advirtió que el mundo atraviesa el mayor nivel de conflictos desde 1945 + Agregar ámbito en









El titular de la ONU alertó sobre una escalada de guerras, el aumento del gasto militar y el retroceso de los derechos humanos en distintas regiones.

António Guterres alertó sobre el mayor nivel de conflictos desde 1945.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió este martes que el mundo enfrenta el mayor número de conflictos desde 1945, con una escalada de violencia global y un fuerte aumento del gasto militar.

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Durante un debate del Consejo de Seguridad, Guterres afirmó: “Nos enfrentamos ahora al mayor número de conflictos desde la creación de las Naciones Unidas. La violencia está aumentando en magnitud y complejidad: en Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros lugares”.

En ese contexto, el funcionario pidió “evitar otra escalada” entre Rusia y Ucrania y denunció “violaciones constantes del alto el fuego en Gaza” por parte de Israel. Además, calificó de “impredecible” la negociación entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El secretario de la ONU advirtió sobre un fuerte aumento del gasto militar global El titular de la ONU también alertó sobre el impacto económico y geopolítico de la situación: “El gasto militar ha alcanzado niveles récord”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre la injerencia externa y el suministro de armas, incluidos drones, en los distintos conflictos.

“Estamos asistiendo a una carrera armamentística cada vez más acelerada y desestabilizadora”, señaló, y puso el foco en los riesgos asociados al avance de tecnologías como la inteligencia artificial y las armas autónomas.

antonio guterres onu.jpg La ONU denunció un ataque generalizado a los derechos humanos en todo el mundo. Guterres también planteó que los principios fundacionales del organismo están bajo presión: “Los propósitos y principios de la Carta de la ONU se encuentran sometidos a una profunda presión”. En esa línea, denunció un retroceso global en materia de derechos: “Los derechos humanos están siendo objeto de un ataque generalizado. En todo el mundo vemos cómo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están siendo reprimidos de forma deliberada, estratégica e incluso con orgullo”. “Cuando caen los derechos humanos, todo lo demás se derrumba”, advirtió, al tiempo que llamó a reforzar los mecanismos de prevención de conflictos: “Debemos invertir mucho más en prevenir los conflictos antes de que estallen o se agraven”. Por último, cuestionó el funcionamiento actual del Consejo de Seguridad y reclamó reformas estructurales: “Un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”, afirmó, y agregó que “la ausencia de representación permanente de África constituye una injusticia histórica”.