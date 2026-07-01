Hub Norte de Vaca Muerta concentra nuevos megaproyectos petroleros por más de u$s10.000 millones

Rincón de los Sauces enfrenta el desafío de ordenar una explosión de inversiones por miles de millones de dólares para Vaca Muerta. Expertos advierten que la infraestructura urbana, social y ambiental será clave para evitar un colapso.

Rincón de los Sauces se prepara para una nueva etapa de crecimiento impulsada por grandes desarrollos petroleros, ductos e inversiones millonarias en Vaca Muerta.

La expansión del petróleo no convencional en Vaca Muerta está reconfigurando el mapa productivo de Neuquén y comienza a desplazar el eje de crecimiento hacia el norte de la provincia. Con el avance del denominado Hub Norte , Rincón de los Sauces se encamina a vivir una transformación similar a la que atravesó Añelo , pero en un plazo mucho más corto.

Un informe elaborado por Roberto Lino Blanco , consultor especializado en energía e infraestructura, al que accedió Energy Report , advierte que la localidad podría enfrentar en apenas tres a cinco años una explosión demográfica e industrial que a Añelo le demandó más de una década.

“El ecosistema económico de este nodo operativo movilizará entre u$s5.000 y u$s7.000 millones anuales en perforación, plantas de tratamiento y logística”, señaló el especialista, quien alertó que el salto de inversiones llega acompañado de un desafío central: planificar el territorio para evitar que el crecimiento productivo derive en un problema urbano.

El Hub Norte concentra actualmente más del 40% del petróleo neuquino , en una provincia que aporta alrededor del 63% de la producción nacional , y se prepara para una nueva etapa con grandes desarrollos de operadoras como YPF, Chevron, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell, Pluspetrol y GyP .

Según Blanco, “la ventana de petróleo y condensados del Hub Norte atrajo a las mayores operadoras del país, consolidando desarrollos masivos que traccionan la balanza comercial energética”.

Rincón de los Sauces es una ciudad del departamento Pehuenches, en el noreste de Neuquén. Tiene alrededor de 30.000 habitantes y es conocida como el epicentro estratégico de la cuenca no convencional norte de Vaca Muerta, a 238 km de Neuquén Capital.

Los megaproyectos que impulsan el nuevo polo petrolero

Entre los principales proyectos aparece Los Toldos II Este, operado por Tecpetrol y GyP, que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión de u$s2.400 millones hasta 2028.

El desarrollo prevé la perforación de 380 pozos, con el objetivo de alcanzar una producción de 35.000 barriles diarios en marzo de 2027 y llegar a 70.000 barriles diarios en julio de ese año.

Otro de los proyectos estratégicos es Narambuena, de YPF y Chevron, que recibió una concesión de explotación no convencional por 35 años. La sociedad comprometió una inversión global de u$s3.330 millones, con una primera etapa que contempla un piloto de 181,2 millones de dólares para perforar 14 pozos horizontales.

También avanza La Escalonada, desarrollada por la sociedad VMI integrada por YPF, Pluspetrol, Shell y GyP, que demandará una obra civil de entre 480 y 522 días. Incluye una planta de tratamiento capaz de procesar 21.000 metros cúbicos diarios de fluidos y una planta compresora para inyectar 4 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En paralelo, Rincón de Aranda, de Pampa, ingresó al RIGI con una inversión proyectada de u$s4.521 millones. El bloque prevé sumar 20 nuevos pozos este año y pasar de una producción actual cercana a los 19.000 barriles diarios a un objetivo de 45.000 barriles diarios en 2027.

Desde la compañía destacaron que “la aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones”, y permitirá desarrollar la zona norte del área, acelerar el crecimiento productivo y extender la meseta de producción.

Ductos: la llave que destraba el crecimiento

El salto productivo del Hub Norte depende de la infraestructura de transporte. Durante años, la falta de capacidad de evacuación limitó el desarrollo de esta zona de Vaca Muerta.

El sistema Duplicar Norte, impulsado por Oldelval, representa una inversión de u$s380 millones y contempla la construcción de 207 kilómetros de cañería de 24 pulgadas. Permitirá evacuar progresivamente 220.000 barriles diarios hacia diciembre de 2026, con una capacidad futura de hasta 500.000 barriles diarios.

A esto se suma el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto de 600 kilómetros que conectará Neuquén con Punta Colorada, en Río Negro, con una inversión estimada de u$s2.000 millones. El sistema comenzará con una capacidad inicial cercana a los 190.000 barriles diarios y podrá escalar hasta 550.000 barriles diarios.

El desafío: que Rincón no repita los problemas de Añelo

El crecimiento acelerado abre una discusión clave: cómo transformar un territorio petrolero en una ciudad sostenible. A diferencia de Añelo, que está ubicada relativamente cerca de la capital neuquina, Rincón de los Sauces se encuentra a unos 277 kilómetros de Neuquén capital, lo que dificulta el traslado diario de trabajadores.

La ciudad ya proyecta una población estable de alrededor de 30.000 habitantes, aunque su población activa aumenta diariamente por la llegada de trabajadores vinculados al petróleo. “El crecimiento de la actividad detonó los precios inmobiliarios, generando alquileres impagables y un costo de vida superior incluso al de algunos destinos turísticos caros”, explicó Roberto Lino Blanco.

El especialista agregó que “las empresas absorben la oferta inmobiliaria para su personal, encareciendo toda la matriz urbana de Rincón y afectando a empleados municipales, docentes y comerciantes locales”.

El diagnóstico urbano muestra varios puntos críticos: una expansión de baja densidad, con apenas 35,9 habitantes por hectárea, unas 836 hectáreas ocupadas y un 14,47% de viviendas con tenencia insegura.

En materia sanitaria y ambiental, la red cloacal alcanza al 60% de la ciudad, pero no llega a nuevos desarrollos industriales y urbanos. Además, la planta de tratamiento enfrenta limitaciones y los residuos representan otro desafío: no existe recolección diferenciada y el vertedero controlado se encuentra saturado.

En salud, el informe advierte que el sistema cuenta con apenas 5 médicos cada 10.000 habitantes, muy por debajo de los estándares recomendados, mientras que la disponibilidad de camas públicas también presenta un déficit.

Infraestructura, agua y sostenibilidad: la agenda que viene

Para Blanco, el desafío requiere una planificación integral. “Frente a la vulnerabilidad, las políticas de mitigación comienzan a asomar”, afirmó. En ese sentido, destacó que la provincia de Neuquén consiguió u$s6 millones y obras de infraestructura vial asociadas al desarrollo hidrocarburífero, incluyendo el asfaltado de 24 kilómetros estratégicos de la Ruta Provincial N°6 y la repavimentación de otros 54 kilómetros.

El crecimiento también abre un debate ambiental, especialmente por el uso del agua en los desarrollos no convencionales. Solo la planta de La Escalonada requerirá unos 5.000 metros cúbicos de agua dulce para su puesta en marcha, mientras que el Gobierno provincial avanzó con medidas para incentivar el reúso del recurso utilizado en fractura hidráulica.

Wood Mackenzie

Según Blanco, el futuro del Hub Norte no dependerá únicamente de perforar más pozos, sino de construir un ecosistema productivo completo. “El desarrollo a largo plazo exige radicar talleres, centros de mantenimiento y empresas metalmecánicas para consolidar el polo de Rincón y no depender operativamente de Neuquén capital”, planteó.

El crecimiento de Rincón de los Sauces puede convertir a la localidad en el nuevo gran nodo petrolero del país, pero el desafío será que el boom de inversiones no repita las tensiones urbanas que acompañaron la expansión de otros puntos de Vaca Muerta.

La próxima etapa de la industria no será solamente producir más petróleo: será transformar un territorio extractivo en una ciudad preparada para sostener décadas de desarrollo.