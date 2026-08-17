Neuquén abre licitación por 15 áreas de Vaca Muerta: quiénes participan, cómo definen ganadores y las aclaraciones de último momento

Neuquén abrirá el miércoles las ofertas por 15 áreas de Vaca Muerta, con Continental entre los interesados y un esquema que combina inversión, regalías, bono y participación de GyP.

Las 15 áreas que Neuquén puso en juego en la Ronda 1/2026 de GyP. Los bloques presentan perfiles geológicos y niveles de riesgo exploratorio diferentes.

Neuquén llegará este miércoles 19 de agosto a uno de los hitos de su estrategia para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta : la apertura de las propuestas económicas para 15 áreas hidrocarburíferas que la provincia puso en juego a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). La Ronda 1/2026 , de carácter nacional e internacional, despertó interés de casi una veintena de compañías, entre ellas firmas estadounidenses y argentinas, aunque no todas las que adquirieron los pliegos finalmente presentarán una oferta.

El proceso tendrá además un condimento particular: Neuquén no diseñó una licitación en la que exista una única variable para determinar al ganador . Las empresas podrán combinar participación de GyP, regalías, actividad comprometida y un bono de acceso para construir una estrategia económica propia. El resultado será un sistema de puntaje que permitirá rankear las propuestas.

La convocatoria fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa en Houston en mayo pasado , en previa a la Offshore Technology Conference (OTC), con un objetivo explícito: atraer nuevos jugadores al desarrollo de la formación. “ Queremos que el mundo nos mire , por eso estas licitaciones son muy importantes para que lleguen otras empresas”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “Creemos que la llegada de Continental Resources va a permitir desembarcar a nuevas compañías de servicios y también vamos a ser más eficientes porque estamos trabajando y colaborando con la industria para que esto suceda ”.

La apertura de propuestas está prevista para las 15 horas del miércoles 19 de agosto , en las oficinas de GyP, en Aramendia 200, ciudad de Neuquén. De acuerdo con el pliego al que accedió Energy Report , las ofertas deberán haber sido presentadas previamente, hasta las 11 horas de ese mismo día , en soporte físico y digital.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, presentó la licitación de 15 áreas en Houston y apuntó a atraer nuevos jugadores internacionales a Vaca Muerta.

La ronda llega casi siete años después de la última licitación masiva de GyP para ampliar el horizonte exploratorio de Vaca Muerta. En 2019, la provincia había adjudicado Parva Negra Oeste a Capex y Águila Mora Noreste a Equinor. La compañía noruega posteriormente devolvió este último bloque y ahora Águila Mora Noreste vuelve a integrar el inventario que Neuquén pone a disposición del mercado .

Casi 20 empresas miraron los bloques

El interés empresario fue uno de los datos salientes del proceso. Unas 17 compañías adquirieron los pliegos, según fuentes provinciales, aunque el universo de interesadas se acercó a una veintena si se consideran consultas y compañías que analizaron la convocatoria.

Entre las firmas que confirmaron participación aparece Continental Resources, la petrolera estadounidense de Harold Hamm que desembarcó recientemente en Vaca Muerta. También figura Brigham Exploration LLC, compañía texana fundada y presidida por Bud Brigham, quien ya había mantenido una reunión con Figueroa y manifestado su intención de expandirse hacia la Cuenca Neuquina.

Del lado argentino aparece un grupo amplio de compañías. Entre ellas está Central Puerto, que este año formalizó su ingreso al negocio petrolero y proyecta inversiones por unos u$s600 millones en activos de shale oil de la Cuenca Neuquina tras adquirir Patagonia Energy S.A., titular de Aguada del Chivato y Aguada Bocarey.

También aparece TanGo Energy, la firma liderada por Pablo Iuliano que surgió tras la adquisición de las operaciones de Aconcagua Energía y que recientemente obtuvo tres concesiones no convencionales en Río Negro.

Sin embargo, el interés no es uniforme. Algunas operadoras argentinas que analizaron las bases anticiparon en reserva que finalmente no presentarán ofertas porque prefieren concentrar capital y equipos en áreas de Vaca Muerta donde la productividad ya está comprobada.

El secretario de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, había sintetizado el atractivo que la provincia busca ofrecer a los nuevos participantes: “GyP permite abrir oportunidades para nuevas empresas y acompañarlas con la fortaleza de una compañía provincial que está alineada con los objetivos estratégicos de Neuquén”.

Gustavo Medele, secretario de Energía y Recursos Naturales de Neuquén. Las propuestas deberán presentarse hasta las 11 del miércoles 19 de agosto y los sobres se abrirán a las 15 en las oficinas de GyP.

Las 15 áreas y un mapa con perfiles muy diferentes

La ronda comprende Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

No se trata, sin embargo, de un paquete homogéneo. Según un informe de de Rystad Energy que circuló entre empresarios, los bloques atraviesan las ventanas de crudo, crudo pesado, crudo liviano y gas condensado, y presentan diferencias importantes en materia de geología, infraestructura, actividad previa y riesgo exploratorio.

Uno de los grupos que concentra mayor atractivo es el clúster noroeste, integrado por Corralera Sur, Corralera Noreste, Corralera Noroeste y Curamhuele. Los tres primeros se encuentran en una zona de crudo más oleoso y muy próxima al hub norte de Vaca Muerta, cerca de El Trapial, operado por Chevron; Bajo del Choique, de Pluspetrol; y Los Toldos II Oeste, donde Continental Resources desembarcó adquiriendo el 90% de la operación.

La cercanía con Puesto Hernández y Rincón de los Sauces, donde convergen sistemas de transporte de Oldelval y OTASA hacia Chile, suma otro atractivo: infraestructura de evacuación relativamente próxima.

Curamhuele constituye la excepción. El bloque se ubica en una ventana de gas condensado a gas seco y cerca del frente de la Cordillera de los Andes, una característica que podría elevar la complejidad de una eventual etapa exploratoria.

El segundo conjunto está en el noreste: Águila Mora Noreste, La Tropilla I, Cerro Avispa Sur y Cerro Avispa Norte. Todos están dentro de la ventana de petróleo y limitan con áreas operadas por Vista Energy, como Bajo del Toro Norte y Águila Mora.

La cercanía es atractiva, pero también existen desafíos. La Tropilla I y Águila Mora Noreste están próximas al complejo volcánico Auca Mahuida. A su vez, un análisis de Rystad Energy al que accedió Energy Report advierte que más de la mitad de la superficie de Cerro Avispa Norte y Cerro Avispa Sur queda fuera del límite geológico oriental de Vaca Muerta, lo que introduce interrogantes sobre la superficie económicamente aprovechable.

El bloque mejor puntuado tiene apenas 52 km²

Dentro de la ronda, Pampa de las Yeguas Noreste aparece como uno de los activos con mejores características relativas. Es el bloque más pequeño de la serie, con apenas 52 km² de superficie útil, pero está rodeado por activos productivos.

Al sur limita con El Orejano, el bloque emblemático de shale gas de YPF, y al norte con Rincón de la Ceniza, adquirido por YPF tras la salida de TotalEnergies.

Ubicado en la transición entre gas condensado y petróleo, fue identificado por GyP como el bloque de menor riesgo exploratorio de la lista, por lo que recibió el coeficiente técnico más elevado. Además, tiene un tope de u$s1 millón para el bono incremental, el máximo establecido para los bloques de la ronda.

Hacia el sureste aparecen Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Santo Domingo II y El Corte, con un perfil más gasífero y una estructura geológica más compleja.

En particular, El Corte está ubicado en el frente de deformación de la cuenca, donde las fallas dificultan la interpretación de la sísmica 3D y pueden complicar la trayectoria de las ramas horizontales. En Cerro Partido existe actualmente un único pozo vertical exploratorio, mientras que las referencias productivas más cercanas son Las Tacanas, de YPF, y El Mangrullo, de Pampa Energía.

La ronda se completa con Totoral Este y La Hoya, los dos bloques más alejados hacia el sur. Allí no existe desarrollo comercial inmediato. La Hoya cuenta con un antiguo pozo exploratorio vertical de producción acumulada marginal, mientras que Totoral Este no registra perforaciones. Ambos se encuentran en la ventana de petróleo volátil y, por su condición de frontera, tienen menores requisitos de actividad mínima establecidos por GyP.

Una licitación donde no alcanza con ofrecer más dinero

El diseño económico constituye uno de los principales cambios de la Ronda 1/2026. El privado que resulte adjudicatario deberá asociarse con GyP, que mantendrá una participación de entre 10% y 20%. El porcentaje exacto será uno de los elementos que cada oferente podrá utilizar para construir su propuesta.

El privado, además, deberá asumir exclusivamente el riesgo y el costo de la exploración, sin derecho a reintegro o compensación por parte de GyP. El plan exploratorio deberá incluir un compromiso mínimo de inversión, un cronograma anual para los primeros cuatro años y una descripción de los mercados a los que apunta el proyecto.

El modelo contempla un período inicial de exploración de hasta ocho años, dividido en dos etapas de cuatro, y una eventual concesión de explotación de 35 años si se producen descubrimientos comercialmente explotables.

El Bono de Acceso Mínimo será calculado en función de la actividad de referencia, el compromiso mínimo de inversión y un factor de ajuste asociado al riesgo geológico y técnico. El piso será de u$s500.000, aunque las compañías podrán sumar un bono incremental.

También existe un Bono de Comercialidad si se produce un descubrimiento comercial y se solicita una concesión de explotación. El mecanismo establece un pago equivalente al 2% de los recursos esperados multiplicado por u$s1. En caso de cesiones de participación, además, el cedente deberá afrontar un importe equivalente al 6% del valor de la transacción.

La fórmula de evaluación busca precisamente evitar que la competencia quede reducida a quién paga el mayor bono. La valoración combina la participación de GyP, el incremento de regalías, la actividad propuesta y el bono incremental.

Tal como revelaron fuentes provinciales, la ecuación prevista es: Valoración de la oferta = (0,7 × WI GyP + 1,15 × incremento de regalías “X”) × actividad propuesta + (bono de acceso incremental / 5.000).

Así, las empresas podrán jugar con distintas variables para maximizar su puntaje.

Las circulares de último momento ajustaron las reglas

A pocos días de la apertura, GyP emitió varias circulares aclaratorias a partir de consultas formuladas por las empresas interesadas.

La Circular Aclaratoria N° 4, del 10 de agosto, precisó que la regalía base será del 15% y que el oferente podrá proponer un incremento de hasta tres puntos porcentuales. Sin embargo, también se aclaró que las compañías podrán ofrecer un “X” negativo: es decir, una regalía inferior al 15%, siempre dentro del límite absoluto de tres puntos porcentuales, variable que igualmente impactará en la fórmula de evaluación.

La misma circular incorporó precisiones sobre las Áreas Naturales Protegidas, ya que determinadas áreas están comprendidas dentro del ámbito de influencia de Auca Mahuida. GyP informó que trabaja con organismos provinciales para definir criterios que permitan compatibilizar el desarrollo hidrocarburífero con la preservación ambiental y las consideraciones vinculadas al riesgo hídrico del Arroyo Carranza.

También se aclaró el régimen de cesiones de participación entre empresas de un mismo grupo económico que no sean consideradas formalmente “Afiliadas”.

La Circular N° 5, del 11 de agosto, permitió que tanto la participación de GyP como el incremento de regalías sean expresados con fracciones de punto porcentual, admitiendo hasta tres decimales.

Y la Circular N° 6, del 12 de agosto, precisó que el incremento del bono de acceso deberá expresarse en dólares estadounidenses y no como porcentaje. También estableció que la participación de GyP y el incremento de regalías deberán consignarse como porcentajes con el símbolo “%” o como equivalente decimal entre 0 y 1.

Figueroa busca nuevos jugadores

La estrategia provincial excede la adjudicación de 15 bloques. Figueroa planteó que Neuquén busca convertirse en una plataforma capaz de atraer compañías estadounidenses y nuevos proveedores. “El camino que se ha trazado es el correcto. Se ha armado un sistema resiliente y estamos convencidos de que vamos a crecer mucho”, afirmó el gobernador.

En ese mismo escenario sostuvo que los recursos de Vaca Muerta “sixtuplican la capacidad de consumo de la Argentina por los próximos 20 años” y destacó no sólo el potencial de la formación, sino también el de otras rocas como Quintuco y Los Molles.

La apertura de los sobres del miércoles permitirá comprobar hasta qué punto esa apuesta consiguió traducirse en propuestas concretas. El dato central no será únicamente cuántas ofertas aparezcan sobre la mesa, sino qué combinación de inversión, actividad, regalías, bono y participación estatal están dispuestas a comprometer las compañías para entrar en el próximo capítulo exploratorio de Vaca Muerta.